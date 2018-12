JULEFEIRING: – Lykkepromillen ser annerledes ut med barneøyne, skriver Eriksrud. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Kjære pappa, du drikker for mye!

MENINGER 2018-12-09T10:02:45Z

En øl til sølvguttene. En akevitt til ribba. To glass rødvin til gaveåpningen, og en stor konjakk til kaffen. Kjære pappa: Er du helt sikker på at barnet ditt synes alkohol på julaften er like hyggelig som du gjør?

debatt

Publisert: 09.12.18 11:02

RANDI HAGEN ERIKSRUD, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Desember er måneden vi drikker mest alkohol i Norge. Anledningene er mange, og vi lar oss ikke stoppe av at barn er til stede – i hvert fall ikke fedrene.

I Av-og-til kjører vi årlig flere undersøkelser om folks alkoholvaner. Det er en tydelig tendens som går igjen: menn drikker mer enn kvinner, og fedre drikker mer enn mødre.

Og forskjellene er store. For eksempel viser en fersk undersøkelse Ipsos har gjennomført for Av-og-til at 1 av 4 menn sier de drakk 3-5 enheter eller mer sist julaften, selv om det var barn til stedet. Blant kvinnene var andelen 1 av 12.

Kjære pappa, - som far bør den forskjellen bekymre deg. Fordi den påvirker ikke bare deg. Den gjør også noe med barna dine.

Barn trives best med voksne som oppfører seg som de pleier. Plutselig og uforklarlig atferdsendring skaper utrygghet og kan være vanskelig for små å forstå.

Du tenker kanskje at du blir gladere og morsommere med to-tre glass vin innabords. Barna dine tenker at du blir annerledes, at du ikke har tid til dem og deres tanker, at du er skummel og de blir redd for hva som skal skje senere på kvelden. Lykkepromillen ser annerledes ut med barneøyne.

Barn merker raskere at vi forandrer oss når vi drikker alkohol enn det vi tror. Mange av dem reagerer på forandringen, og synes det er vemmelig og utrygt.

Julaften skal være barnas festaften, sprekkfull av gaver, forventninger og høytid sammen med familien. Foreldre som drikker for mye på juleaften bryter denne idyllen og risikerer å skape vonde, vanskelige opplevelser for barna dine. Er du villig til å ta den risikoen for tre-fire øl?

Det er nemlig ikke sånn at det bare er alvorlig misbruk og store mengder alkohol som skader barn. Det er også mange med et såkalt «normalforbruk» som skaper ubehagelige situasjoner for barna sine.

Da Ipsos på oppdrag fra oss i Av-og-til spurte barn og unge hvor mye de synes det er greit at de voksne drikker, var barnas budskap tydelig. De ønsker seg foreldre som drikker lite. Majoriteten av barna mener at de voksne bør drikke null, ett eller to glass vin når de er sammen med barn.

Jeg tenker det er en ganske tydelig beskjed til deg som forelder. Ikke ta så mange glass at du ikke får med deg de små detaljene som gjør jula magisk. Ikke drikk så mye at du gjør barnet ditt utrygt.

Kjære pappa, desember går fort. Jeg vet det ikke er like vanlig med juleforsetter som nyttårsforsetter, men denne jula vil jeg oppfordre deg til å ha et likevel.

Jeg vil du skal tenke gjennom din alkoholbruk rundt barn, og våge å stille deg selv de viktige, men litt ubehagelige spørsmålene: Hvorfor velger jeg å drikke mer sammen med barna mine enn det kona mi gjør? Hvor mange glass skal jeg ta på juleaften og andre sosiale settinger i jula? Hvor mange glass tåler barnet mitt?