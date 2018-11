OMPLASSERTE JENSEN: Da Einar Aas ble sjef for Avdeling for organisert kriminalitet i 2009 ble han også Eirik Jensens sjef. De to var uenig om Jensens stilling. Foto: Thomas Nilsson / VG

Gammelsjefens harde dom

MENINGER 2018-11-13T20:48:40Z

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Det var ikke det beste skussmål Einar Aas kunne gi da han vitnet i ankesaken til sin korrupsjonstiltalte eks-kollega Eirik Jensen.

kommentar

Publisert: 13.11.18 21:48

De går neppe ut og tar en kaffe og snakker om gamle dager, Eirik Jensen og Einar Aas. For da gammelsjefen til Jensen vitnet i retten tirsdag, var det ingen god referanse han ga.

Aas kritiserte Jensens politiarbeid. Han burde fulgt reglene. Han skulle ikke ha knust telefonen han hadde kontakt med narkosmugleren Gjermund Cappelen på. Og det var uhørt at Jensen ikke varslet internt da han fikk vite av Cappelen at 100 kg hasj var stjålet.

Aas var den som fikk Jensen fjernet som leder for avdelingen spesielle operasjoner.

Folk på avdelingen hadde klaget på Jensen som sjef. Noen mente han var en dårlig admistrator. Andre var bekymret for at han ikke fulgte informantinstruksen. Og fra flere andre politidistrikt kom det klager alt da Aas begynte i sjefsjobben.

– Jeg hadde knapt satt meg i stolen før jeg fikk en telefon fra en førstebetjent fra Sør-Trøndelag som brukte relativt harde ord. Det ble sagt at jeg hadde «et svart får» i egne rekker. Muligens brukte han ordet «kjeltring», sa Aas i vitneboksen.

Man skulle tro det var unødvendig å rippe opp i alt sammen. Eirik Jensen er hverken tiltalt for å ha skulket jobb eller droppet interne politiregler.

Men i virkeligheten er dette minst like viktig for Jensen som for aktoratet. Jensens forsvarere vektlegger jobbkonflikten, fordi Jensen mener «politisjalusi» forklarer trøbbelet han har havnet i. Bakvaskelsene kom av at kolleger ikke tålte at han jobbet utradisjonelt og leverte varene, mener Jensen. Og særlig politifolk fra Asker og Bærum, som Aas, var forutinntatte mener han. De hadde mistenkt Jensen for snusk siden 1998.

Det beste for Jensen hadde paradoksalt nok vært om Aas hadde gitt ham inn og at det hadde dundret skyllebøtter, personangrep og usakligheter fra vitneboksen.

Men langt ifra. Til tross for opplesning av pinlige og private e-poster som endte med at Aas ga Jensen beskjed om å jekke seg ned, avviste Aas hele arbeidskonflikten.

Han var sjef og gjorde bare jobben sin. Han måtte rydde opp. Avdelingen fungerte ikke. Folk stolte ikke på Jensen. Dette var Aas sitt ansvar. Jensen fikk tilbud om en rådgiverstilling litt fjernere fra informasjon, forklarte Aas. Så var han ferdig med den saken.

Hos Jensen satt det nok litt lenger i.

Men når vi vet det vi vet i dag, er det lite som tyder på at vi snakker om en helt usaklig oppsigelse.