Naboer og statsledere Donald Trump og Justin Trudeau håndhilser ved begynnelsen av G7-toppmøtet før helgen. Møtet endte ikke like hjertlig.

USA først - og alene

Publisert: 11.06.18 02:07

USA er verdens siste supermakt, men vil likefullt trenge allierte for å sikre sine borgere fred og velstand.

Donald Trumps plutselige, politiske snuoperasjon etter at han i helgen hadde forlatt G7-toppmøtet i Canda i helgen føyer seg inn i rekken av hvordan den amerikanske presidentene håndterer store og små situasjoner hjemme og på den verdenspolitiske arena. Etter å ha gitt inntrykk av han var enig slutterklæringen fra møtet, er han tilsynelatende blitt fornærmet av Canadas statsminister Justin Trudeaus uttalelser om reaksjoner på den amerikanske straffetollen. Dermed er Trudeau «uærlig og svak» i følge en tweet fra Trump, og han trekker sin støtte til slutterklæingen.

Trudeau er, sammen med Frankrikes president Emmanuel Macron, kanskje den av de vestligste statsledere som har lagt seg mest i selen for å komme Trump i møte. Fordi de som alle andre veslige statsledere skjønner at man ikke kommer utenom USA og at man er nødt til å forholde seg til den enhver tid sittende president i landet, uavhengig av hvor langt fra hverandre man står politisk. Men strategien har så langt ikke båret frukter. Forholdet mellom naboene Canada og USA har ikke vært så dårlig på over to hundre år da de to landene var i krig i 1812.

Det burde jo egentlig ikke overraske. Trumps gjentatte løfter før og etter valget i 2016 om å sette «Amerika først» var et lett gjenkjennlig ekko fra 1930-tallet da sterke krefter ønsket å isolere USA fra verdenssamfunnet og la Europa og resten av kloden seile sin egen sjø. Politikken led heldigvis nederlag. USA var avgjørende for Europas evne til å beseire truslen fra nazi-Tyskland og landet skapte et «Pax Americana» hvor USA sammen med sine europeiske allierte har stått som garantister for velstand og fred på de to kontinentene.

Det er langt fra et samstemmig USA som står bak den nye «Amerika først»-doktrinen. «Til våre allierte: Et tverrpolitisk flertall av amerikanerne er fortsatt tilhengere av frihandel, globalisering og støtte til allianser basert på 70 år med de samme verdier», skriver senatore, republikaneren, krigshelten og den tidligere presidentkandidaten John McCain: «Amerika står sammen med dere selv om presidenten vår ikke gjør det».

Vi tror han har rett i det. USA har alt å tjene på et godt forhold til sine tradisjonelle allierte, både økonomisk og sikkerhetsmessig. Og det er en tynn grense mellom det Trump kaller «Amerika først» og det som i realiteten vil bety «Amerika alene».