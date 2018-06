FINT VÆR: - Vi styrer ikke været, men vi kan styre våre holdninger til ulikt vær, skriver Skinnes. Her fra en regnvåt sommerdag i fjor sommer. Foto: Gisle Oddstad

Regn er fint vær!

Publisert: 17.06.18 12:08 Oppdatert: 17.06.18 12:20

Er vi blitt så forfengelige at det eneste som karakteriseres som fint vær er vær der vi kan sole oss og drikke utepils?

KNUT SKINNES , gårdsgutt og naturforvalter.

Etter nærmere en måned med tropevarme og sol, fikk vi endelig litt regn, og vi trenger mer. Sårt etterlengtet for alle som produserer mat, og alle som er glad i mat, ikke minst.

Møkkavær, melder VG, om det været vi trenger mest. Er det sånn verden har blitt?

Endelig regn, burde vi sagt, for vi er avhengig av et varierende vær, med høytrykk og lavtrykk, for å kunne produsere mat.

Fint vær er varierende vær, der jorda får vann og sol i passelig mengder til å produsere. Merkelappen «møkkavær» passer best på ensidig sol eller regn over for lang tid. Og ensidig sol og varme har vært tilfellet den siste måneden. Tørken har rammet hardt i de delene av landet som produserer det meste vi har av mathvete; det vi hovedsakelig lager brød av. Den har også gått utover store grasarealer som reduserer mengden og kvaliteten på foret til husdyra våre. Konsekvensene av dette kommer for fullt når bønder i store deler av Sør-Norge risikerer å mangle mat til dyra sine til vinteren.

Men det er kanskje ikke så viktig for redaksjonen i VG som skal ned på Tjuvholmen for å ta seg et bad og spise på uterestaurant. Da er det bare sol som er fin vært, og sol vil de helst ha hele året. Maten den kjøper vi jo i butikken, så det er jo ikke noe problem.

På grunn av det varme været de siste ukene har det også vært stor brannfare over store deler av Sør-Øst landet. Det har vært skogbranner og dårlige kår for nyplantet skog. Skogen som bidrar til å redusere klimaendringene og gir oss rein luft. Den er også en viktig næringsvei for mange rundt om i landet. Er ikke hensynet til den viktig?

Vi må huske på at de som driver jord og skog faktisk er prisgitt været for å få lønn for alt strevet. De tar stor risiko vært år for at du og jeg skal få det vi trenger. Hva er takka?

Det fremstår på meg nokså arrogant når det været vi trenger mest av alt akkurat nå for å skaffe oss det vi mennesker trenger mest av alt, nemlig mat, karakteriseres som «møkkavær». Jeg håper dette er et feilslag av media, og ikke den vanlige oppfatningen blant folk i Norge.

Vi styrer ikke været, men vi kan styre våre holdninger til ulikt vær, og vår respekt til de som produserer det vi trenger mest av alt.

Som Norges største avis påvirker VG mange, kanskje spesielt i den oppvoksende generasjon, kanskje spesielt mennesker som har relativt lite kontakt med naturen, og som får alt de trenger fra butikken. Dere har et stort ansvar, som i dette tilfellet må tas mer på alvor. En litt mer takknemlig fremstilling av regnet hadde kanskje bidratt til folkeopplysning, og økt forståelsen for hvordan maten blir lagd.

Sol er fint vær, ja, men det er også regn.