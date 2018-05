HVA HVIS?: Langvarig strømbrudd kan utløse stor krise. Hvor forberedt er vi på det? Foto: Science Photo Library / ABO

Å tenke det utenkelige

leder

Publisert: 24.05.18 04:02

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-05-24T02:02:52Z

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) frykter nordmenn mangler forståelse for konsekvensene av langvarig strømbrudd, manglende vanntilførsel eller hva som kan skje når matbutikken må stenge grunnet forsyningssvikt.

En ny kampanje tar sikte på å forberede oss på det utenkelige. Vi mener tiltaket er godt, men Sverige tar det et steg videre.

Ifølge NTB skal 4,8 millioner svenske husstander neste uke få en trykksak på 20 sider med råd om hva man skal gjøre i en krisesituasjon. Her blir vårt nabofolk minnet om hva som skjer når strømmen forsvinner og forblir borte over tid; hva dette har å si for alt fra oppvarming av bolig, via mobiltelefoner og betalingsterminaler som slutter å virke, til sammenbrudd i kollektivtransporten.

Det er et poeng i seg selv at denne manualen blir distribuert til innbyggerne i Sverige som et fysisk dokument. Når strømmen går er det ikke like lett å søke på sosiale medier, eller myndighetenes hjemmeside, slik det norske beredskapsdirektoratet legger opp til.

Den svenske informasjonskampanjen har et overordnet krigsscenario og inneholder både oppfordringer om å stå imot falske nyheter og ikke å gi opp motstand. DSB i Norge mener det er vel så viktig å forberede befolkningen på mer «hverdagslige» kriser som kan inntreffe for eksempel ved klimarelaterte hendelser, skriver Aftenposten.

DSB-direktør Cecilie Daae sier at myndighetenes anbefalinger – om alt fra hvor mye mat og medisiner, førstehjelpsutstyr, batterier og kontanter man bør ha i skapet til råd om hvordan man best skal klare seg når strømmen blir borte i tre døgn eller mer – nå er ute på høring. Vi håper forslaget blir konkret, men også at det fremstår fornuftig og gjennomførbart.

Daae mener at innbyggere i byene er mindre forberedt på en krevende krisesituasjon enn bygdefolk. De har gjerne en annen kultur for forråd, samt plass, ikke minst. Hus på landet har ofte også andre varmekilder enn el-fyring alene. En byleilighet oppvarmet av panelovner kan fort bli gjennomkald når strømmen blir borte. For eldre mennesker og små barn kan det få svært alvorlige konsekvenser.

Digitaliseringen av samfunnet gir oss en enklere hverdag. Samtidig gjør det samfunnet mer sårbart. Målrettede cyberangrep utenfra eller ulykker som rammer strømtilførselen kan sette viktige funksjoner og institusjoner ute av spill. Da må hver og en av oss vite hvordan vi skal reagere og hva vi konkret kan gjøre for å møte disse utfordringene.

Denne artikkelen handler om Leder