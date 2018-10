Foto: TEGNING MORTEN MØRLAND

Fryktkaravanen

2018-10-28

Hva er det skumleste ved amerikansk halloween i år? Den nye filmen om Michael Myers? Bombene som var ment å ta livet av Trumps kritikere? Eller en karavane av mordere og terrorister på vei fra Honduras?

28.10.18

Ifølge New York Times begynte det hele svært beskjedent som et slags kjedebrev på sosiale medier i Honduras for en snau måned siden. Et bilde av en ensom vandrer mot en blodrød sol, og en oppfordring fra noen av landets venstreaktivister om å slå seg sammen og flykte fra president Juan Orlando Hernandez høyreorientert regime under parolen «Volden og fattigdommen fordriver oss».

Den 13. oktober begynte en gjeng på et par hundre stykker å labbe av gårde. Tre dager senere skrev Donald Trump en tweet: «USA har på det sterkeste advart Honduras president at aom ikke den store karavanen på vei til USA blir stoppet (...) vil vi umiddelbart stoppe all finansiell bistand til landet».

Dermed steg antallet til 700. Den internasjonale oppmerksomheten steg for hver nye tweet fra Trump, og toget vokste. Da de nådde den meksikanske grensebyen Tapachula forrige helg, var de blitt flere tusen. De ble eskortert av opprørspoliti gjennom landet, men ingen grep inn, til tross for at Trump krevde på Twitter at meksikanerne måtte stoppe «overfallet» på USA.

En av Trumps forgjengere, Richard Nixon er blitt tillagt uttalelsen om «folk stemmer ikke på grunn av kjærlighet, men på grunn av frykt». Det er en kynisk sannhet i amerikansk politikk hvor mange presidenter, guvernører, kongressrepresentanter og andre folkevalgte har fått smertelig erfare.

Dette er en sterkere realitet enn i Europa fordi det sosiale sikkerhetsnettet er svakere med den følge at den sosiale uroen større, volden mer utbredt og usikkerheten på fremtiden sterkere.

Trump, for eksempel, burde befunnet seg på et ganske komfortabelt sted rent politisk akkurat nå. Da den jevne republikaner bestemte seg en eller annen gang i løpet av høsten 2016 for å stemme på ham, på tross av eiendomsmagnatens og realitystjernens mange, skal vi si eksentriske sider, var det fordi man så ham som den eneste muligheten til å få gjennomført en klassisk republikansk agenda.

Og til tross for at kaoset rundt ham, fortsetter – og i mange tilfeller har tiltatt i styrke siden han ble president, har Trump levert på en rekke viktige felter for republikanerne.

Han har kuttet skattene. Han har utnevnt en rekke konservative dommere til føderale domstoler og ikke mindre enn to til Høyesterett. Han har strammet inn på innvandring. Og om han ikke har avviklet Obamas helseplan, har han i hvert fall underminert den kraftig: Over tre millioner færre mennesker står nå uten helseforsikring.

På det utenrikspolitiske plan har han reforhandlet NAFTA, trukket USA ut av Parisavtalen.

Og økonomien går så det suser.

Alt sammen viktige saker for republikanerne, og om velgerne bare hadde holdt seg omtrent der de var i november 2016, burde et fortsatt flertall i både Representantenes hus og Senatet.

Men selv om Trumps velgere har grunn til å være fornøyd på mange områder, lar de seg ikke mobilisere til urnene for å si tusen takk. De ekstra velgerne i midten (Trump vant med presidentvalget med snaut 80.000 stemmer fordelt på tre stater) som skal til for å sikre et flertall må enten protestere mot noe, eller frykte noe.

Trump er selvfølgelig ikke den eneste som spiller på slike strenger. John F. Kennedy seiret over Richard Nixon i 1960 ved å skremme velgerne med at USA lå bak Sovjetunionen i våpenkappløpet.

Hans etterfølger Lyndon B. Johnson vant på sin side valget fire år senere ved å skremme med at hans motstander, Barry Goldwater, var gæren nok til å bruke atombomben.

Men få, om noen, har brukt frykt-kortet bedre enn Trump. Frykt for at USA skal falle bakpå økonomisk. Frykt for arbeidsplasser. Frykt for kriminelle innvandrere. Frykt for terrorisme. Og nå har alle disse farene samlet seg i en egen karavane på vei mot USA.

Og dermed kan valgresultatet bli bedre for presidenten enn det han fryktet.