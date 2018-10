BLIR SPURT UT PÅ ANDRE UKEN: Den pensjonerte ekspolitimannen Eirik Jensen prøver å frigjøre seg fra narko- og korrupsjonsdommen fra tingretten. Foto: Tore Kristiansen

De ulne forklaringene

MENINGER 2018-10-24T13:54:45Z

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Eirik Jensen snakker og snakker og snakker. Men hva er det egentlig han sier?

kommentar

Publisert: 24.10.18 15:54

Det som er imponerende med Eirik Jensen er at han er på hugget fortsatt, offensiv både i stemme og positur. Han griper inn, sier «vent, vent, vent», retter og korrigerer.

Samtidig, når man hører på hva han sier, er det ikke lett å henge med. Mange av resonnementene ender ikke noe logisk sted.

Ofte lar aktor det gå uten oppfølgingsspørsmål. Kanskje velger han en «overse»-taktikk, og setter sin lit til at juryen har ører.

Da Jensen i retten onsdag skulle forklare hvorfor han i 2012 sendte Cappelen meldingen «h-leggeren var i det store lokalet. Han så ikke trygg ut,» fikk vi nok et eksempel på Jensens ullenhet.

«H-leggeren» er alle parter enig om er Cappelens ligamedlem rørleggeren. Men hvorfor sendte Jensen sin informant Cappelen sms om rørleggerens vitnemål i en rettssak etter en skyteepisode?

Jensen gikk lange omveier og fortalte at han fikk informasjonen fra en nå avdød politikollega som var den som brukte begrepet «leggeren». For Jensen visste ikke hvem rørleggeren var i det hele tatt. Han videreformidlet bare en opplysning han fikk fra en kollega om en rørlegger han verken kjente til eller kjente kallenavnet på. Men Cappelen ville forstå «leggeren» likevel, det tok Jensen for gitt.

Da Jensen til slutt svarte på spørsmålet, endte han på at han sendte meldingen av omsorgshensyn, slik at Cappelen kunne ta seg av en kompis som ikke var i form.

Jensen la til at det høres patetisk ut.

Og det er jo litt rart at Jensen har omsorg for en kar han ikke aner hvem er. I tingretten ble det klart at rørleggeren var med å pusse opp Jensens eget bad mange år tidligere. Men Jensen sier han aldri møtte ham. Rørleggeren vitnet ikke i tingretten på grunn av psykisk sykdom.

Det samme problemet fikk Jensen da han skulle forklare seg om Cappelen og Jensens siste møte, like etter at en temmelig desperat Cappelen var blitt frastjålet 100 kilo hasj.

Jensen, som hevder han fortsatt trodde Cappelen var lovlydig, forklarer at han oppfattet at Cappelen ikke snakket om at han selv var ranet, men at han bare spurte om for en kompis. Jensen varslet ingen i politiet om kjemperanet.

Bakteppet er at på dette tidspunktet var Gjermund Cappelen kun en kilde, sier Jensen. Ifølge politiets instruks, som Jensen jobbet hardt med selv, er en kilde en person som kommer med informasjon ved ett enkelt tilfelle.

Jensen har sagt at han nedgraderte Cappelen til kilde fra informant. Han sier samtidig gang på gang i retten at han maser på Cappelen for å få informasjon. Det gjør Jensen også når han er sykmeldt. Han forklarer det med at han ikke liker å gå hjemme og sparke i jorda.

Men dette med «kilde» er bare en irriterende detalj, ser Jensen ut til å mene nå. Med stort pågangsmot fortsetter han å rette på aktoratet.

Hva sier han egentlig? Onsdag sa han for eksempel: - Det kan se ut som en detalj. Men i den tekstmeldingen er det to punktum.