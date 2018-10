Ekspert på narkotika

I VITNEBOKSEN: Eirik Jensen spørres ut av aktor Jan Egil Presthus. Foto: Tore Kristiansen

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Eirik Jensen fikk være ekspertkommentator i retten torsdag. Og han kan alt fra A til Å når det gjelder narkotika.

Aktor Jan Egil Presthus er i gang med å spørre ut den pensjonerte politimannen Eirik Jensen om alle tekstmeldingene Jensen og narkosmugleren Gjermund Cappelen sendte hverandre opp gjennom årene.

Og alle er i det minste enig om at «lunsj» ikke betyr mat. I denne sammenhengen har det med hasj å gjøre. Og det er problemet med sms-ene. De er ifølge både Cappelen og Jensen skrevet i koder. De må altså dechiffreres. Og det er rundt 1500.

Det tar tid. Innimellom dukker fliker av to sammenvevde liv opp. Vi får høre om regnvær, ferier, krangling med kona, svineinfluensa, møter på Kløfta, Thailand.

De tekstet om sykdom, familietrøbbel og prosjekter de hadde sammen. Ifølge Jensen prosjekter der Cappelen tystet. Jensen forteller om flere anti-narkotika-aksjoner de jobbet på sammen, for eksempel for å stoppe kokaininnførsler.

I mens selvsagt, som Cappelen fikk holde på med sin egen storskala narkotika-import. Jensen avviser at han skjønte noe av det. Han trodde fin bil og fin klokke betydde forretningsmann - i denne saken.

I Rasool-saken, derimot, gikk Jensen etter pengene og luksusbilene , har han skrevet om i boka «På innsiden.»

Ekspolitmannen fikk likevel inn en liten seier i lagmannsretten torsdag, da han fikk lov til å holde et foredrag om narkotikasmugling til Norge.

Han hadde til og med tatt med powerpoint. Jensen foredro om hvordan narkotika skjules i trailere, om viktige funksjoner som «salgsansvarlig», «økonomisjef» og «logistikk».

Han viste inngående kjennskap til hvordan eksklusiv hasj smugles i storskala til et kresent publikum.

Et øyeblikk der kunne det virke som vi var på internseminar i Cappelen Inc.

For Jensen sa akkurat det samme som Cappelen har sagt om dette.

Med sin inngående kjennskap virket det et lite øyeblikk som Jensen ved neste plansje skulle legge ut om viktigheten av å ha en skitten politimann på innsiden.

Men det gjorde han selvsagt ikke.

Det han skulle frem til var at det tar tid å komme seg fra Oslo til Svinesund, og at han derfor ikke kunne fylt stillingen Cappelen sier han har hatt. Han kan ikke være to steder på en gang. Og han hadde vært på skitur. Ikke på en grenseovergang mens Cappelen drev business.

Det er mulig noen kjøper det poenget, selv om det ikke har vært hevdet at Jensen måtte befinne seg på en grenseovergang for å fylle rollen som sikkerhetsansvarlig for Cappelen.

Det som er verre å forstå er hvordan det gikk Jensen hus forbi at Cappelen var narkokriminell.

Med all denne kompetansen skal det godt gjøres.