Økonomiske faretegn

2018 ble et svært turbulent år på verdens aksjebørser. Oppgang og optimisme ble brått avløst av dramatiske fall. Den uløste handelskonflikten mellom verdens to største økonomier, USA og Kina, skaper stor usikkerhet ved dette årsskiftet.

President Donald Trump har allerede innført høye avgifter på kinesiske produkter og begrenset Kinas investeringsmuligheter i USA . Kina svarte med å innføre høyere toll på amerikanske produkter. Etter at Trump innførte sine straffetiltak har det amerikanske handelsunderskuddet med Kina vokst til å bli tidenes største. Handelskriger er ikke lette å vinne, slik Trump påstår.

Når Trumps medisin ikke virker, vil han øke dosen. Han truet Kina med enda høyere og mer omfattende straffetoll fra 1. januar. Den planlagte opptrappingen ble imidlertid avverget da Kinas president Xi Jinping møtte Trump på G20 toppmøte i Argentina. De to lederne ble da enige om å fortsette forhandlingene frem til begynnelsen av mars. Hvis det ikke kommer et gjennombrudd innen den tid er en fullskala handelskrig neste stopp. Norge vil merke disse rystelsene fordi vi har en relativt liten og åpen økonomi.

Etter en telefonsamtale med Xi like før nyttår tvitret Trump at det er “svært god fremgang”, til tross for at det ikke har vært direkte samtaler mellom partene siden våpenhvile ble erklært 1. desember. De ga hverandre 90 dager til å løse en svært komplisert tvist og 30 dager er gått uten et møte. Om få dager skal imidlertid forhandlingene gjenopptas på et lavere nivå i Beijing. Kina har i det siste forsøkt å komme USA et stykke i møte ved å åpne for økt amerikansk eksport av enkelte produkter, men dette er langt fra nok.

USA står ikke alene om å kritisere urettferdige sider ved Kinas handelspolitikk. I stedet for å samarbeide nært med vestlige allierte er Trumps eneste fokus å oppnå en av “tidenes største avtaler”, en avtale som grunnleggende endrer samhandelen med Kina i amerikansk favør. Trump har gitt sitt team et svært krevende oppdrag. Lite tyder på at Kina kan eller vil gi etter.

Så lenge handelskonflikten mellom gigantene er uløst vil den spre frykt og usikkerhet i markedene. Hvis de ikke klarer å bli enige i løpet av de neste ukene blir resultatet høyere tollmurer og proteksjonisme. USA ble ikke et rikt land ved å bygge tollmurer, men ved å fremme frihandel og et regelbasert internasjonalt handelssystem. En større handelskrig er den mest alvorlige trussel mot verdensøkonomien i det nye år.