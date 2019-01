PÅ TUR: Finanspolitisk talsmann i Frp, Helge André Njåstad, har skrevet reiseregning til Stortinget for overnatting på Dr. Holms hotell på Geilo i påskeferien. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Leder

Njåstads reiseregninger: – Et stykke mellom liv og lære

Frp-toppen Helge André Njåstad har ifølge NRK tatt med familien på flotte hoteller rundt i Norge. Blant annet tilbragte han påsken 2016 på Dr. Holms hotell på Geilo. Reisene er blitt betalt av norske skattebetalere, fordi Njåstad har definert oppholdene som jobbmøter.

Etter alt å dømme har Njåstads reisevirksomhet, som han har fått refundert av staten, vært i tråd med Stortingets romslige regelverk. Dette blir nå endret for å få bedre kontroll med stortingsrepresentantenes reiseregninger.

Som også saken med Mazyar Keshvari (Frp) viste, har våre parlamentarikere hatt et tillitsbasert system for refusjon av reiseutgifter som gjør det mulig å jukse til seg penger fra det offentlige. Dette synes å være en ordning som enkelte av våre folkevalgte har forsøkt å utnytte til egen, privat vinning.

Hva Helge André Njåstad har gjort eller ikke gjort av relevant politisk arbeid i påsken på Dr. Holms hotell, får være et anliggende mellom hans egen samvittighet og partiet som hevder å representere folk flest.

Tilfellet Keshvari er anmeldt til politiet av Stortingets administrasjon, og er således en sak for seg.

Men summen av dette – og andre forhold, som NRK og særlig Aftenposten har avslørt om stortingspartienes rause bruk av offentlige penger på seg selv – viser dessverre at det er et stykke mellom liv og lære når det kommer til hvilke reguleringer de mener skal gjelde for storsamfunnet og hva som konkret skal vedrøre politikerne på Løvebakken.

I henhold til de nye bestemmelsene som Stortingets presidentskap innførte fra årsskiftet må representantenes utferdstrang nå dokumenteres med invitasjon, program, e-poster eller en kontaktperson som bekrefter turens formål. Dette lyder både fornuftig og overkommelig, men vi håper likevel ikke at det begrenser politikernes reiselyst.

En stortingsrepresentant som kommer seg ut blant folk, som besøker mennesker der de bor og lever sine liv, er en bedre oppdatert stortingsrepresentant enn den som murer seg inne med dokumenter og proposisjoner på sitt Oslo-kontor.

Samtidig håper vi at nye rutiner kan inspirere partiene til større åpenhet om hva de faktisk bruker fellesskapets midler til når de bevilger penger til seg selv.

At norske stortingspolitikere er nødt til å etterleve de samme regler som de pålegger folk flest, skulle bare mangle. Vi mener det likevel er en fallitterklæring at våre lovmakere må underlegges et skjerpende kontrollregime fordi det viser seg at landets fremste tillitsvalgte ikke har vist seg tilliten verdig.