De gamle menn og Facebook

Publisert: 16.04.18 10:35

Det er et problem når verdens største medieplattform skal lovreguleres av en generasjon som trenger hjelp til å forstå fjernkontrollen til tv’en.

Noe av det siste Gro Harlem Brundtlands første regjering rakk og gjøre før Høyre vant stortingsvalget i 1981 og oppløste kringkastingsmonopolet, var å utnevne sin egen Olje og energiminister Bjartmar Gjerde til ny NRK-sjef.

Skepsisen til partiansettelsen var stor både blant politikere og journalister. Da Gjerde et av de første årene ble intervjuet av egen medarbeider direkte på Dagsrevyen, og på første spørsmål svarte at «Dette er en prøve, ikke sant?», ble det tatt som et synlig bevis på at mannen ikke kunne noe om hverken journalistikk eller medieteknologi.

Dette var jo før nett-tv, PVR-maskiner, YouTube og sosiale medier, så episoden overlevde bare som en god historie som bare lot seg spre og ikke dokumentere. Den ble forsterket og forvridd av NRK selv, gjennom en parodi Trond Kirkvaag gjorde på sjefen noen år senere. («Dette innslaget er langt over streken, det kan ikke sendes». «Men det gikk jo nå?» «Ja, men det finnes redigeringsmaskiner»).

Slik var det ikke denne uken, da Facebooks toppsjef og gründer Mark Zuckerberg (33) ble grillet av en gjeng menn i det amerikanske senatet som var gamle nok til å være bestefedrene hans.

Som Orrin Hatch (84), republikaner fra Utah.

«Hvordan finansierer du en forretningsmodell hvor brukerne ikke betaler for tjenestene du tilbyr», spurte han med et kritisk blikk.

Man kunne se hvordan Zuckerberg, som høyst sannsynlig hadde brukt de beste medietrenere USA kan fremskaffe for penger for ikke å fremstå som en arrogant nerd i møte med de folkevalgte, kjempet med å kvele et hånflir.

«Sir, vi kjører annonser», svarte han etter et øyeblikks pause.

Samme forretningsmodell som amerikanske fjernsynsselskap brukte da Hatch var på Zuckerbergs alder, altså.

I motsetning til Bjartmar fikk ikke Orrin dø i synden. I løpet av en time trendet replikkutvekslingen på Twitter. Og alle andre mediekanaler kastet seg på, og begynte å sjekke om det var andre øyeblikk som viste hvilken generasjonskonflikt som nå kom til uttrykk i Kongressen. Før kvelden var over var det vanskelig å skape klarhet i hva senatorene faktisk hadde spurt om, og hva som var parodier og satire fra alt fra Twitter til stand up-monologene på talkshowene som fulgte:

«Kan alle se hva slags bilder jeg sender til sekretæren min på Snapchat?»

«Er det helt nødvendig å legge ut bilder av føttene sine når man er på ferie?».

«Bondegården min i (Facebook-spillet) Farmville trenger flere griser, men jeg finner ikke ut hvordan jeg kan kjøpe dem».

Zuckerberg, som alltid har vært synlig ukomfortabel med oppmerksomhet mot sin egen person, slappet stadig mer av under seansen. Til slutt fremsto han mest av alt som den smarte nevøen som kunne besvarte gamle onkler og tanters spørsmål om ting de ikke forsto når det gjaldt pc og internett.

Aksjemarkedet belønnet han opptreden med en solid kursoppgang for Facebook. Det er liten grunn for teknologimogulene i Silicon Valley å frykte lovforslagene som vil komme fra Washington med det første.

De raske teknologiskiftene og den avtroppende generasjons manglende evne til å følge med i svingene har gitt spillerom for mange unge og smarte entreprenører til å skape seg armslag og store formuer.

Mens Bjartmar Gjerde administrerte NRK som om det skulle være et hvilket som helst statlig direktorat i Etterkrigs-Norge, fikk nærradioer, TVNorge og satellittkanaler fra England mulighet til å etablere seg på de flatene NRK alltid hadde forsømt. Mange av oss mener selvfølgelig at det var bra, for NRK trengte mest mulig konkurranse. Men det var neppe tilsiktet politikk fra

Og gubbene i markedsgiganten IBM så ikke noe galt i å sette ut operativsystemet til sine nye PC-er på anbud til den smarte nerden Bill Gates fra Seattle i 1980. Det var jo fortsatt de som kontrollerte maskinvaren.

Noe som førte til at mens PC-ene havnet i alle hjem over det meste av verden de neste tyve årene, var alle avhengige av Microsofts programvare for å kunne bruke dem til noe som helst. Slik ble Bill Gates ble verdens rikeste mann og Microsoft fikk en markedskontroll som fremdeles er dominerende i industrien.

Det vil hjelpe Facebook over kneika. Inntil en ny generasjon kommer og utfordrer Zuckeberg-generasjonen.