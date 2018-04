Høyre løper fra forsvarsforpliktelsene

leder

Publisert: 09.04.18 05:20

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-04-09T03:20:24Z

Høyres landsmøte har for lave ambisjoner for Forsvaret. Partiet ser ut til å ha gitt opp at Norge skal etterleve sine forpliktelser til NATO

To prosent av BNP. Det er det alle land i NATO har blitt enige om å bruke på forsvar. I Norge er vi dag et sted i underkant av 1,6 prosent. Den siste beregningen fra Forsvarsdepartementet viser at prosentandelen ligger an til å falle noe de neste årene. Det gjør ikke så stort inntrykk på Høyre som denne helgen vedtok en svært vag og åpen resolusjon om NATOs toprosentmål. Partiet brukte ikke anledningen til å presse sin egen statsminister til å sette opp budsjettfarten.

Målt i utgift per innbygger bruker Norge mer enn de fleste NATO-land på Forsvaret. Innkjøpene av en betydelig mengde nye kampfly, nye ubåter og nye overvåkningsfly viser at man investerer i egen sikkerhet, og forstår behovet for å beholde og fornye viktige kapasiteter. Men som Erna Solberg og flere andre i Høyre har sagt mange ganger, så lever vi en ny sikkerhetspolitisk situasjon, også i nord. Det krever at vi investerer langt mer i vår egen sikkerhet og vårt eget forsvar.

Toprosentmålet får kritikk fordi det ikke tar hensyn til at et oljeland som Norge vil ha et spesielt høyt BNP. Et prosentmål som måltall for forsvarsvilje kan også bety at dersom økonomien går dårligere kan det se ut som om man bruker mer på forsvar, mens man i virkeligheten ikke gjør det. Disse innvendingene er ikke tatt helt ut av luften, men et prosentmål er uansett det beste tallet man har på de enkelte NATO-landenes vilje til å prioritere forsvaret. Prosentmål er heller ikke fremmed i norsk politikk, på bistandsfeltet har man lenge styrt etter et lignende mål på en prosent.

Forsvaret trenger mer penger i årene som kommer. Hæren trenger en moderne utrustet brigade, marinen trenger egentlig seks nye ubåter og ikke fire som er besluttet innkjøpt og spesialstyrkene trenger egne hensiktsmessige helikoptre, for å nevne noen ting. I tillegg er det nødvendig med forsvarlige rammer for drift og vedlikehold. Dette koster penger, og de kommer kun hvis de politiske partiene er villige til å prioritere. Høyres ambisjoner og vilje på dette feltet virker i beste fall middels. Vedtaket om å skyve toprosentmålet ut i tid var slappe greier.

Denne artikkelen handler om Forsvaret

Erna Solberg

Høyre