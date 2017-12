FÅ RETTIGHETER: Anleggsarbeidere i Dubai Foto: Kamran Jebreili / TT / NTB scanpix

Kjendisenes Dubai-virkelighet

Morten Hegseth

Publisert: 20.12.17 12:43 Oppdatert: 20.12.17 12:43

Norske kjendiser jobber beinhardt for å fremstille en av verdens mest kvinne- og homohatende feriedestinasjoner som et likestilt luksusparadis.

Et like sikkert bloggtegn som rabattkoder fra Nelly.com er sponsede ferier til Dubai . Men bak emiratets solfylte skyskrapere skjuler det seg som kjent en virkelighet som er langt fra så glitrende som på Instagram. Det ser vi lite av når kjente mennesker ferierer på kvittering. Det kan ha noe med å gjøre at kvinnehat, heksejakt på homofile og sosial dumping ikke er virkemidler for å lokke folk på ferie.

Nylig skrev Dagbladet om britiske Jamie Harron (27) som ble fengslet for å ha strøket en annen mann på hoften på samme sted. I Dubai kan det å være homofil straffes med opptil 10 års fengsel, piskeslag eller i verste fall døden. Er du kvinne, gift og blir voldtatt, faller straffen gjerne på den voldtatte fordi det er utroskapen som straffes.

På Isabel Raads Instagram, blogg og YouTube er fokuset ikke på manglende menneskerettigheter og et land og emirat som gang på gang får slakt i Amnestys årsrapporter. Raad, som for øvrig er kjent via «Paradise Hotel» og en av Norges største bloggere, er en av mange kjendiser som reiser på betalte ferieturer til Dubai for å friste leserne sine til samme destinasjon. Det vi derimot får lese om er ekstreme mengder shoppingposer, elleville skyskrapere og en ivrig hyllest av stedet der innfødte kvinner må dekke seg til med nikab. Det samtidig som våre egne Paradise Hotel-deltagere sprader rundt i bikini og poserer med knekk i hoften og trutmunn.

«Jeg har seriøst aldri opplevd maken. Denne byen er så sinnssyk! Alt er så vakkert og nytt», skriver Raad på oppdrag for reiseselskapet Dreamworld. Samtidig går Julianne Nygård (Pilotfrue), til sin egen blogg og skriver dette når hun får spørsmål om hva hun tenker om menneskerettighetssituasjonen der nede: «Min mening om landet er kun at det er en kul destinasjon for ferie med nesten alt av muligheter. Jeg bryr meg ikke så veldig mye om hvordan menneskene som lever der velger å leve. Det angår heldigvis ikke meg».

Skjønnhetsblogger Hedda Skoug skriver under tittelen «Dubai er ikke som du tror – det er bedre!» at hun mener det er mer vestlig (les «liberalt») i Dubai enn i Norge, og det til syvende og sist handler om å vise god folkeskikk når du er der på ferie. «Dubai er som en god blanding av New York, Miami og Thailand», sier hun.

Jeg lurer på om Skoug vet at det er farlig for homofile å holde hender på gaten i Dubai og for kvinner å ferdes utenfor private områder, uten å dekke seg til? Vi får håpe hun ikke gjør det, og at den ensidige fremstillingen av hennes innbilte likestillingsparadis i beste fall handler om manglende kunnskap. Sammen når disse ut til flere hundre tusen, og er kun noen i et gigantisk norsk bloggmaskineri som promoterer emiratet.

I Dubai er turisme viktig. Og det blir viktigere, mye takket være våre egne bloggstjerner som jobber på spreng for å kaste glans over emiratet. Eksplosjonen i turisme har igjen ført til at arbeidsmigranter, hvor det jobbes på slavelønn nesten uten rettigheter eller sikkerhet for å holde hjulene i luftslottet og ferieparadiset Dubai i gang. Skyskraperne og hotellene som Raad er så imponert over, bygges ikke av seg selv.

Amnesty sammenligner arbeidsforholdene i Dubai med nabostaten Qatar, som har fått gjennomgå i forkant av VM i 2022. Der er for øvrig arbeidsforholdene så dårlig at «International Trade Union Conferadtion» (ITUC) i en hardtslående rapport fra 2015 mener at opptil 7000 fremmedarbeidere vil dø før byen kan sole seg i nybygget OL-glans i 2022. Alt det nye og fantastiske norske kjendiser er så imponert over, koster med andre ord fremmedarbeidere livet.

I 2013 ble Tønsberg-kvinnen Marte Deborah Dalelv dømt til 16 måneders fengsel for sex utenfor ekteskapet og for å ha drukket alkohol, etter at hun anmeldte å ha blitt voldtatt. Historien til Marte er på ingen måte unik. Problemet er bare at Amnestys kamp for å rette fokus på menneskerettigheter gjerne taper i kampen mot VSCO-redigerte Instagram-bilder fra kontoer med hundretusenvis av beundrende følgere.

Andrea Badendyck, Julie Bergan og Lene Alexandra Øien er andre kjendiser som har skrytt Dubai opp i skyene på sine blogger og Instagram-profiler. Internasjonale stjerner som Kendall Jenner, Justin Bieber og Kim Kardashian er også ivrige Dubai-fans. Kanskje bør vi alle begynne å se litt mer til RBK: Etter at supporterklubben «Kjernen» reagerte på at RBK i vinter hadde planlagt treningsleir til Dubai, gjorde de retrett og droppet turen. De ville ikke kaste glans i en storby kun lagd for rike, hvite menn og som dypest sett er farlig for kvinner, homofile og andre minoriteter.

Misforstå meg rett: Jeg mener ikke at norske kjendiser må være utenrikskorrespondenter for hver sponset ferie de drar på. Men når kjendisene gjerne betales for å promotere feriesteder på samme måte som andre produkter, har de et ansvar for ikke å skjønnmale steder hvor arbeidstagere jobber uten rettigheter, kvinner blir ansett som menns eiendom og homofile blir jaktet på som rovdyr. Gratisfesten til norske Internett-stjerner er ikke lenger bare idiotisk, nå er den i ferd med å bli farlig også. Men hva betyr vel det, når man får mulighet til å reise på en betalt ferie og ta likesvennlige Insta-bilder i perfekte lysforhold. Det finnes et filter for alt.

