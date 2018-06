Telenor i konkurransetrøbbel

Publisert: 21.06.18 19:21

Konkurransetilsynet har ilagt Telenor en bot på svimlende 788 millioner kroner for å ha hindret konkurranse i det norske mobilmarkedet. Dette er en stor og alvorlig sak.

Mobilnett er i ferd med å bli en av de viktigste delene av norsk infrastruktur. En stadig større andel av privat og offentlig kommunikasjon går over dette nettet. Den rivende teknologiske utviklingen innenfor smarttelefoner, betalingsløsninger og annen trådløs kommunikasjon gjør at stabil tilknytning til et mobilnett er en forutsetning for stadig flere ting i hverdagen. Billetter til offentlig kommunikasjon og kulturtilbud flyttes over på apper, betalingsløsninger som Vipps krever mobildekning for å fungere overalt og alle former for informasjonsutveksling krever etter hvert mobilnett for å fungere uavbrutt. De som tviler kan forsøke å sette telefonen i flymodus og tilbringe noen døgn med bare WiFi som tilkobling til nettet.

I Norge har vi, som i de fleste andre land, latt utbygging og drift av mobilnett være en privat oppgave underlagt visse føringer fra Staten. Det er fornuftig politikk. Det er bra for forbrukerne at det er konkurranse på dette feltet, det sikrer lavest mulig priser og en stadig høyere kvalitet på tjenestene. Samtidig sørger offentlige krav for at mobilnett av høy kvalitet blir noe hele Norges befolkning får tilgang til, ikke bare de som bor i folkerike områder der utbyggingskostnadene per bruker selvfølgelig er lavere enn der folk bor spredt.

Telenor har alltid hatt en svært dominerende posisjon i det norske mobilnettmarkedet. En av grunnene til dette, er at vi bare har hatt to mobilnett i Norge. De fleste land har flere nett, og dermed bedre konkurranse. Et tredje mobilnett er nå under utbygging i Norge, det er på høy tid. Konkurransetilsynets sak mot Telenor handler om at selskapet har misbrukt sin dominerende posisjon i markedet til å hindre en annen aktør i å bygge ut et tredje nett. Dette skal ha skjedd gjennom en avgiftsendring i 2010, der utbyggernes leie av plass i Telenors mobilnett skal ha blitt fakturert på en måte som rammet økonomien i utbyggingen. Telenor bestrider Konkurransetilsynets konklusjon.

Dette er en alvorlig sak for Telenor. Hvis en dominerende aktør, som attpåtil har Staten som største eier, aktivt går inn for å hindre konkurranse i et viktig marked må det få konsekvenser. Konkurransetilsynet mener det har skjedd. Blir den konklusjonen stående, har Telenor et betydelig problem. Saken bør følges opp med en grundig gjennomgang av konkurransen i mobilnettet. Hvis denne tjenesten skal tilbys av private, må det være reell konkurranse som sikrer oss best mulige tjenester til lavest mulig pris.