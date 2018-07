FOTBALL OG PROPAGANDA: Autoritære samfunn har alltid vært gode på å arrangere idrettsarrangementer. Årets VM er intet unntak. Foto: Kurt Schorrer, POOL / AP

Propagandaseier for Putin

Publisert: 16.07.18 17:09

Fotballfest og propagandaseier i Putins Russland.

VM i Russland har vært en fantastisk fotballfest. Autoritære samfunn har alltid vært gode på å arrangere idrettsarrangementer og årets VM er intet unntak. Mesterskapet er etter alt å dømme en viktig propagandaseier for president Vladimir Putin .

Det russiske propagandamaskineriet har fungert urovekkende godt de siste årene. Politiske ytterkanter i hele Europa lar seg åpenlyst fascinere av Putin og Kreml. Det tyder på manglende demokratiske ryggmargsreflekser.

Russland er i dag underlagt et autoritært styre, der all makt i realiteten hviler i hendene til president Vladimir Putin. De har ikke frie valg og i den årlige gjennomgangen menneskerettighetsorganisasjonen «Freedom House» kommer landet elendig ut.

Gjennom direkte eierskap og myndighetsvennlige oligarker styres russiske medier med jernhånd. Ifølge organisasjonen Commitee to Protect Journalists er 83 journalister drept i Russland siden 1992. Folk som prøver å stå opp for menneskerettigheter står i fare for å bli vilkårlig straffeforfulgt som «fremmede agenter».

Landet har lover mot såkalt homofil propaganda og landets LHBT-befolkning står i konstant fare for å bli angrepet på åpen gate uten at myndighetene gjør noen innsats for å tilby beskyttelse. I republikken Tsjetsjenia, som i stor grad får styre seg selv, har homofile blitt samlet sammen og torturert i regelrette konsentrasjonsleirer uten inngripen fra Kreml.

Russland representerer i dag en konkret trussel mot verdier som demokrati, ytringsfrihet og skeives rettigheter. Selv om russernes paradegren etter hvert har blitt å verne om lands indre anliggender gjør de selv lite for å overholde dette i praksis. Tvert imot intervenerer russiske interesser systematisk i vestlige demokratier gjennom målrettet spredning av desinformasjon, falske nyheter og egne trollfabrikker .

Paradoksalt nok er støtten til Russland mest høylytt fra mange av de samme miljøene som mener verdiene våre er truet av islam. Det er lett å være enige i at reaksjonær islam er en trussel for både demokrati, ytringsfrihet og homofiles rettigheter, men det er virkelig også Putins Russland.