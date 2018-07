FOTBALL-VMS BAKSIDE: Det engelske landslaget feirer etter å ha vunnet mot Colombia i åttendedelsfinalen. Men også seire fører til en økning i familievold-rapporteringer. Foto: CARL RECINE

En tap-tap-situasjon

Publisert: 06.07.18 11:26

I England finnes mennesker som håper på et endelig punktum i lørdagens kvartfinale. For dem er det er best å bli ferdig med det. Vold i nære relasjoner øker i England under fotball-VM. Både når England taper – og når de vinner.

Pilsen åpnes, TV-en slås på og kampen starter. Stresset øker, hjertet dunker, følelseslivet leverer, kontrollen forsvinner. På en god måte, uansett hvor surt tapet er. Ja – supportere kan se rødt i raseri rettet mot spillerne, dommerne og trenerne. Sinnet er en del av gamet som for de aller, aller fleste er en berg-og-dal-bane som i bunn og grunn er mest gøy.

Men det finnes en bekmørk bakside av fotballfesten. Forskning viser at det oppstår en økning av vold i nære relasjoner når den engelske landslaget spiller VM-kamper.

I en stor studie har forskere ved Lancaster University analysert statistikk over familievold under fotball-VM i 2002, 2006 og 2010.

Resultatene er skremmende. Antall rapporteringer om en økning på 38 prosent i vold i nære relasjoner når England taper.

«No one wants England to win more than women» , heter det i en kampanje fra organisasjonen Pathway Project.

Sosiale medier-slagordene som både politiet og hjelpeorganisasjoner deler i forbindelse med VM viser kvinner som voldsutsatte og menn som voldsutøvere. Alle vet at også menn er ofre for familievold. Men alle vet også at kvinner er en minoritet blant fotballsupportere.

Mannen som ledet arbeidet med Lancaster-studien, professor Stuart Kirby, forteller meg at de dessverre ikke fikk brutt tallene ned på bakgrunnsvariabelen kjønn. Ekspertene som bidro til studien dog kunne fortelle enkelthistorier om at det fantes tilfeller hvor kvinner tydde til vold under VM – i frustrasjon over at deres mannlige partner var besatt av fotball.

Han er interessert i kvinner som slår ettersom nyere forskning han har vært involvert i viser at stadig flere menn rapporterer at de blir utsatt for vold i hjemmet. Han understreker at familievold i overveldende grad går ut over kvinner.

Semifinalen venter hvis England vinner. Men seier stopper ikke slagene og sparkene.

Uansett hvor mange mål Harry Kane scorer, uansett hvor mange mirakuløse redninger Jordan Pickford gjør – rapporteringene om vold i hjemmet øker like fullt, viser studien. Ved seier – og uavgjort – er tallet 26 prosent økning. Dagen etter en kamp øker antallet hendelser med elleve prosent.

Engelsk politi har økt beredskapen helt siden mesterskapets start, og flere politidistrikt har engasjert seg i kampanjen «Gi vold i nære relasjoner rødt kort» .

Til tross for stadig flere kampanjer de siste årene, viser Lancaster-undersøkelsen også at antall rapporteringer om familievold under fotball-VM øker fra mesterskap til mesterskap.

Riktignok er ikke Norge med i VM. Men at arrangøren av Fotballfesten på Kontraskjæret i Oslo forventer å ende på 50 millioner kroner i ølsalgsinntekter , sier litt om engasjementet også her til lands. Alle har lag og spillere de elsker, og lag og spillere de elsker å hate.

Knyttes flere never også foran norske TV-skjermer?

Krisesentersekretariatet har ingen indikasjoner på det. Heldigvis. Leder Tove Smaadahl kjenner godt til forskningen og forteller meg at hun har sendt ut en mail til alle krisesentre i Norge og spurt konkret om akkurat dét.

Hun fikk svært mange svar fra sentre i hele landet. Ingen hadde merket noen økning. Gode nyheter i et ellers fryktinngytende landskap. Vold i nære relasjoner er så alvorlig at det beskrives som et angrep på grunnleggende menneskerettigheter og et folkehelseproblem i den norske regjeringens handlingsplan «Et liv uten vold» .

Kan det være et sær-engelsk fenomen eller et internasjonalt problem? Professor Kirby forteller at han kontaktes av journalister og andre fra hele verden, særlig Europa, USA og Sør-Amerika, som spør om det samme. Fordi det faktisk ikke er gjennomført lignende studier i andre land.

«Men jeg går ut fra at økt familievold i forbindelse med høyprofilerte kamper og mesterskap ikke er enestående for England», skriver professoren.

På lørdag er det vinn eller forsvinn for det engelske landslaget. Og i de britiske hjem vet vi at kvinner (og sannsynligvis noen menn) vil bli slått, selv om England ikke skulle bli slått.

Det er viktig å understreke at det ikke fotballens feil. Ikke det engelske landslagets feil. Det er de som slår som har skylden og ansvaret og som må søke hjelp og ta grep.

Fotball og øl hører liksom sammen. Slik alkohol og vold som vi vet også «hører sammen». Og ikke overraskende peker forskerne bak undersøkelsen blant annet på det økte alkoholinntaket under fotball-VM som en risikofaktor for familievold.

«Noen tror at fotball gjelder liv eller død. Jeg liker ikke den innstillingen. Det er langt mer alvorlig enn som så.» Sitatet fra Liverpool-manageren Bill Shankly har fått en ny, utilsiktet og rystende betydning.

Utsettes du for mishandling? Utsetter du noen for mishandling? Finn hjelpetilbud hos Nasjonal veiviser ved vold og overgrep.