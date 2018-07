SLIPPER TOLL: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sammen med EUs utenrikssjef Federica Mogherini tidligere i år. Foto: Johan Falnes / NTB scanpix

EØS tjener Norge nok en gang

leder

Publisert: 20.07.18 05:20

Norge får unntak for EUs nye tollsatser på stål. Det kan vi takke EØS-avtalen for.

Etter at USA økte sine tollsatser på stål og aluminium, har EU sett seg nødt til å gjøre det samme. Unionen fryktet at stål som ellers gikk til USA ville bli tilbudt EU-markedet til lav pris, og dermed ramme den europeiske stålindustrien. Donald Trumps handelskrig er i gang og destabiliserer markeder og rammevilkår her i Europa og andre steder. Proteksjonisme og handelshindre sprer seg raskt.

For Norge var EUs nye ståltoll en elendig nyhet. Flere norske industribedrifter eksporterer stålprodukter til Europa. Eksporten er verdt flere milliarder kroner. Ifølge NHO-forbundet Norsk Industri. De økte tollsatsene truet bedrifter og arbeidsplasser. Selv om Norge er sikret tilgang til det europeiske markedet gjennom EØS-avtalen er vi ikke med i EUs tollunion, og sto dermed i fare for å havne på feil side av det nye tollgjerdet.

Men slik ble det ikke. Takket være solid innsats fra Utenriksdepartementet og andre slipper Norge unna den nye ståltollen i EU. Det er noe av det viktigste som har skjedd for norsk eksportindustri i år. Grunnlaget for unntaket er EØS-avtalen. Med den i hånden kunne Norge argumentere for at en straffetoll på vårt stål ville stride mot prinsippet om fri tilgang og like konkurransevilkår i det europeiske markedet.

Det virket, heldigvis. Det er verdt å merke seg for dem som tror EØS-avtalen kan erstattes av enkeltstående handelsavtaler eller andre former for handelspolitiske drømmerier. Det er også noe de som stadig går inn for norske veto mot EU-direktiver, eller annen underminering av avtalen. Det er vanskelig å se at Norge på noen måte kan tjene på en løsere tilknytning til EU enn vi har i dag. For norsk næringsliv er en trygg, stabil og forutsigbar tilgang til Norges viktigste marked helt avgjørende.

I en verden som stadig blir mer usikker, og der USA ser ut til å velge alenegang i stadig flere saker, ville det beste for Norge selvfølgelig vært å være medlem i EU. Men så lenge det virker politisk umulig må vi i hvert fall sørge for at EØS-avtalen holdes sterk og trygg og intakt. Det som har skjedd denne uken viser hvor viktig den er for Norge.