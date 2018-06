Manchester City vant Premier League denne sesongen. Nå har TV2 vunnet kampen om å sende den engelske prestisjeligaen frem til 2022. Foto: AFP

Godt nytt for godstolen!

Publisert: 15.06.18 17:45

TV2 har fått til vektingen av seriøsitet og sjarm i satsingen på Premier League. Derfor er det ikke bare for tv-kanalen at forlengelsen av avtalen er en god nyhet.

Kampen om rettighetene til godbitene på sportsfeltet er blitt stadig spissere.

Forskjellen på om eieren har råd til indrefilet eller biffsnadder legger nå så sterke føringer på produktet, at forutsetningene for en hel redaksjon forandrer seg over natten.

Discovery opplevde å gå fra at sportsredaksjonen kunne fått plass i samme bil, til å skulle stå ansvarlig for vinterens storsatsing på OL .

TV3-eieren NENT Group har også vært aktiv, og kunne nettopp juble for at en av rettighetene som smaker aller best; internasjonale håndballmesterskap.

Etter å bygget veldig mye av sin tradisjon og identitet som håndballredaksjonen, var det selvsagt et stort nederlag for TV2 at VM frem til 2025 og EM frem til 2026 blir sendt på flater som TV3, TV4, Viasport og strømmetjenesten Viaplay, i stedet for at vi får Harald Bredeli og Bent Svele i sedvanlig utfoldelse.

Derfor var det selvsagt ekstra viktig at en annen av kanalens pilarer, Premier League , ikke havnet på andre hender.

Det var det fare for, all den tid det finnes aktører der ute med sterke business-bicepser.

Men nå kan TV2 juble over at PL er i boks frem til 2022.

Inneværende periode var et betydelig kostnadsløft for kanalen, og prisen for den forlengede avtalen er ikke kjent.

Dermed er det umulig å si noe endelig om kost-nytte her, men med redaksjonelle briller er dette av nesten ubeskrivelig verdi for TV2.

Og i en verden der mediebransjen ikke alltid er like ivrig på rose hverandre på tvers av mediehus-grensene, må en som også er en ivrig Premier League-seer, kunne tillate seg å glede seg over den siste utviklingen.

For det er ikke bare det som skjer på banen som gjør det til en fest å følge kanalens tv-sendinger. De har rett og slett satt sammen et godt konsept, der tonen treffer den vanskelige balansegangen mellom folkelighet, humor, faglige detaljer og nerding, og der kjemien mellom programledere og ekspertbuketten fungerer aldeles utmerket.

Vi tåler mye mer av Børslid, Børrestad, Hangeland, Wikestad Myhre & co.

Og om under to måneder er de hos oss igjen.

Helgen 11./12. august braker det løs, med Arsenal-Manchester City i første serierunde. Det er bare å hamstre popcorn...