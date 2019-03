UTSATT: Justisminister Tor Mikkel Wara er blitt utsatt for en rekke tilfeller av trusler og hærverk. Natt til søndag brant det i hans bil. Foto: Frode Hansen

Leder

Alvorlig anslag

Justisminister Tor Mikkel Wara er blitt utsatt for trusler, hærverk og brann. Det siste tilfellet skjedde natt til søndag da brannvesenet rykket ut for å slukke en brann i hans bil. Alt må nå gjøres for å oppklare sakene og pågripe den eller de som er ansvarlige.

Publisert: 11.03.19 02:27







les også Brann i Tor Mikkel Waras bil

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etterforsker saken og sier til VG at de ser branntilløpet natt til søndag i sammenheng med tidligere hendelser rettet mot justisministeren. Saken etterforskes som mulig hatkriminalitet. Vi forutsetter at etterforskningen gis høy prioritet. Det Wara er blitt utsatt for må behandles som et alvorlig anslag mot norsk politisk kultur og grunnleggende verdier i vårt samfunn.

les også Angrep mot Wara: Etterforskes som mulig hatkriminalitet

I februar karakteriserte sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Benedicte Bjørnland , trusler mot politikere som et demokratisk problem. Vi vil ikke ha et samfunn der mennesker i offentlig tjeneste og deres familier blir truet på det groveste og endog bli utsatt for skremmende handlinger som hærverk og branntilløp. Vi kan ikke tillate at enkelte forsøker å rive ned den tillit og trygghet samfunnet bygger på. I Norge er vi vant med at avstanden er liten mellom folkevalgte, myndighetspersoner og folket. Det er et gode vi må forsvare.

les også Bombegruppen hos Wara

Dessverre er det ikke nytt at mennesker i ledende posisjoner utsettes for hat og trusler. Men problemet synes å være økende og det blir særlig alvorlig når hatefulle ytringer følges opp med farlige handlinger. Det er en åpenbar fare for at slike hendelser kan skape økt polarisering og hardere fronter i samfunnet. Nettopp derfor er det viktig å forebygge hatkriminalitet, etterforske alle tilfeller og sørge for å stanse en urovekkende utvikling i tide.

De som utsettes for hatefulle ord og handlinger må få den nødvendige beskyttelse. Straffereaksjonene mot de ansvarlige må sende et tydelig signal. Førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet Terje Nybøe har påpekt at straff bidrar til å endre normer og har en allmennpreventiv effekt. Straffene bør bli hardere for personer som retter alvorlige trusler eller anslag mot politikere eller andre myndighetspersoner. Dette er nødvendig for å beskytte mennesker i sentrale posisjoner, men også for å forsvare demokratiets kjerneverdier, ytringsfrihet og en åpen politisk debatt.