Svøm for livet

Publisert: 22.07.18 05:53

Så har vi igjen fått ulykkestallene vi slett ikke vil se: Hittil i juli har tolv personer mistet livet i drukningsulykker. Det er flere enn i hele juli i fjor.

Redningsselskapet opplyser overfor NRK at antallet dødsfall eller drukninger økte med 37 prosent i første halvår, sammenlignet med samme periode i fjor.

Det er det gode været mange steder i landet som har ført til økt aktivitet i sjø og vann. Dette gjenspeiles også i en markant stigning i antall oppdrag for Redningsselskapet. Bare i Nordland har det vært 900 assistanser. Nest flest utrykninger har det vært i Østfold. Ifølge kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet har det vært 40 - 50 prosent oppgang i alle typer oppdrag i sommer.

Vi vil hylle Redningsselskapet, en medlemseid humanitær forening, for det livsviktige arbeidet som gjøres - i frivillighetens navn. Redningsselskapet har et 50-talls operative redningsskøyter som betjener 59 stasjoner langs hele kysten, samt på innsjøene Femunden og Mjøsa. Hvert år får ca 15 000 mennesker hjelp av Redningsselskapet. I 2017 ble 35 personer reddet fra drukningsdøden, og 6000 båter fikk assistanse på sjøen.

Men vi kan ikke legge vår trygghet i hendene på Redningsselskapet alene. Folk som ferdes i båt må vise sjøvett, ta hensyn til vær og vind, og utvise større aktsomhet når det gjelder inntak av alkohol. Det gjelder også for den som ønsker å ta en dukkert en varm sommerkveld. Fortsatt er altfor mange ulykker rusrelatert.

I tillegg må det legges press på kommuner og skoler slik at svømmeopplæringen blir reelt bedre. Så sent som i fjor meldte Utdanningsnytt at Norges svømmeforbunds undersøkelser viser at bare halvparten av norske tiåringer har de elementære svømmeferdighetene som læreplanen sier de skal ha. I Sverige og på Island er antallet tiåringer som kan svømme over 90 prosent, i Danmark og Finland mellom 70 og 80. Vi er altså svakest i Norden når det gjelder svømmeferdigheter.

Som kunnskapsminister fikk Torbjørn Røe Isaksen (H) iverksatt et forbilledlig svømmetak som skjerpet kompetansemålene, og påla skolene forbedret svømmeundervisning. Fra sist høst ble det innført en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming for elever fra 1. -4 - trinn. Dette er gode tiltak som vi selvfølgelig støtter. Men det kan være verdt å minne Regjeringen om at svømming ikke er et teoretisk fag.

Dersom kommunalministeren kan pålegge ordførerne å fylle vann i bassengene, og bygge nye der det trengs, kan nye kompetansemål også gis et innhold.