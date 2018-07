KONTROVERSIELT: - Equinors milliardsatsing i landet er kontroversielt, skriver kronikkforfatteren. Daværende statsminister Jens Stoltenberg besøkte Brasil i 2008 for å bidra til redusering av avskogingen i Amazonas. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Seiler i farlig sjø

Publisert: 25.07.18 10:48

Fra å være et forbilde er Norge blitt et skjellsord blant de som mener Brasil gir bort oljerikdommene.

ROAR NERDAL , frilansjournalist bosatt i Salvador, Brasil



For ti år siden var daværende statsminister Jens Stoltenberg på besøk hos daværende president Lula i Brasilia for at Norge skulle bidra med milliarder om Brasil reduserte avskogingen. Begge to var opprømte og godt fornøyde. På veien til lunsj passerte de oss pressefolk.

«Norge vil bety mye for Brasil i årene som kommer», sa Lula. Han var mektig imponert over hvordan Norge forvaltet oljeverdiene til felles beste. Brasil hadde bare et par år tidligere funnet enorme oljefelt på dypt vann utenfor kysten. Det var ikke måte på framtidsoptimismen. Millioner var på vei ut av fattigdommen, landets økonomi var i kraftig vekst og hele oljebransjen snakket om Brasil. Særlig i Norge. Norske olje- og serviceselskaper inngikk milliardkontrakter. Mens Nordsjøen så ut til å være nær toppen, så var framtida i Sør-Atlanteren.

Internt i Brasil ble de ikke enig om hvordan man skulle forvalte milliardverdiene fra presalt-feltet. Samtidig greide man ikke å oppfylle kravene om lokalt innhold. Å bruke det nasjonale oljeselskapet som lokomotiv for utvikling av industrien gjorde at Petrobras ble tynget i gjeld. På toppen av det hele ble det i 2014 kjent at Petrobras var brukt av politikere i en gedigen korrupsjonsskandale.

For å gjøre en lang historie kort så er Stoltenberg i dag generalsekretær i Nato, mens Lula sitter bak lås og slå for korrupsjon.

At Lula sitter i fengsel skal Equinor (Statoil) være glad for. For om Lula fortsatt var i frihet, ville han sannsynligvis blitt valgt til president på nytt i høst, viser meningsmålingene. Det er fortsatt en teoretisk mulighet at han kan stille i høst, men bare de ivrigste lulistene (tilhengerne av Lula) tror på dette.

Det betyr likevel ikke at han er politisk impotent. Det kan bli avgjørende hvem han støtter for utfallet av valget. Valgforskere mener han fortsatt er i stand til å bevege mange velgere – så mye som 30 prosent vil stemme på den Lula peker ut som sin kandidat, ifølge meningsmålingene.

Fra fengslet har Lula levert en bannbulle mot den oljepolitikken som dagens regjering fører. Han skriver at han vil reversere alt det regjeringen har gjort. Han peker spesielt på oljepolitikken der de har solgt felleseiendeler til prisen for bananer – altså billigsalg. Oljeselskapene har null sjanse for å å bore tørt, for feltene er for lengst kartlagt. Dette er å selge høna som legger gullegg, skriver han.

Det første dagens president Michel Temer gjorde da han rykket opp fra visepresident var å slippe til utenlandske oljeselskap. Equinor var det første selskapet som fikk audiens. Det oljeselskapet som har nytt mest av at Brasil åpnet opp for utenlandske oljeselskap og skaffet seg tilgang til de største oljereservene, er Equinor.

Derfor er Equinor det selskapet som sterkest identifiseres med Temers nye liberale oljepolitikk.

Olje får en sentral plass i valgkampen. Temer er blitt den mest upopulære presidenten gjennom tidene, ikke minst på grunn av det mange mener er en storstilt privatisering av oljerikdommene. Slagordet «Oljen er vår» står sterkt på tvers av partier og ideologiske skillelinjer. En av favorittene til presidentvalget, Ciro Gomes, sier han vil snu opp ned på oljeregimet som «kuppmakerne» står bak. Dette er et standpunkt med stor oppslutning blant folk flest. Å stå opp mot internasjonale oljeselskap gir politisk poeng.

En tidligere Petrobras-topp sa nylig til meg at det er umoralsk av et av verdens rikeste land, som har bygd sin velstand ved streng forvaltning av naturressurser, å grafse til seg det de kan i Brasil. Equinor utnytter altså et land i økonomisk krise og med stor politisk uro, mener han.

Flere fagforeninger som organiserer alt fra arbeidere til sivilingeniører og geologer, er også kritisk til hvor ivrig Equinor har vært. Ved siste auksjon skaffet Equinor seg 3,7 milliarder fat. Det er tre ganger så mye som det som var forespeilet å finne i Lofoten. Forskjellen er at i Brasil er funnene så godt som bekreftet. Sannsynligvis er det langt mer, ifølge brasilianske geologer. Equinor har brukt milliarder i Brasil og klar for å bruke 120 milliarder mer.

Uansett hvem som blir den neste presidenten i Brasil vil han eller hun bli presset til å endre på oljeregimet igjen. Equinor har sikkert sikret seg på alle bauer og kanter for at avtaler gjelder uansett hva som skjer. Men de kan jo høre med Hydro hva som skjer om man kommer på kant med myndighetene i landet. Det har kostet dem atskillige milliarder bare i år. Oljeselskapet Chevron måtte slite med milliardkrav i mange år med et lite utslipp som ikke hadde noen miljøskade. Flere fagforeninger har satt i gang rettslige prosesser. Det er stor sosial uro. Samtidig «gir man bort arvesølvet» til utlendingene, om en skal høre på retorikken.

Equinor seiler inn i meget opprørt farvann i Brasil.