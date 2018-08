BASKETBALLSTJERNE: LeBron James. Her i forbindelse med at han åpnet en ny skole for vanskeligstilte barn i Ohio sist uke. Foto: Phil Long / TT NYHETSBYRÅN

Nå er Trump i rasetrøbbel

Rasespørsmålet må aldri undervurderes i amerikansk politikk. President Donald J. Trump er kommet på kant med afroamerikanske sportsstjerner. Det er neppe noe sjakktrekk.

I særdeleshet gjelder det en av de mest berømte og rikeste afroamerikanerne: Basketballspilleren LeBron James.

NBA-stjernen langet kraftig ut mot den amerikanske presidenten for noen dager siden – og beskyldte ham for å bruke sport til å splitte nasjonen. I helgen kom svaret fra Trump, selvfølgelig på Twitter , og selvfølgelig ikke veldig elegant formulert:

– LeBron James ble intervjuet av den dummeste mannen på TV, Dom Lemon. Han fikk LeBron til å fremstå smart, som ikke er lett, skrev presidenten.

Han avsluttet meldingen med nok et spark til LeBron James: «Jeg liker Mike» – noe som vanskelig kan tolkes på noen annen måte enn at Trump har tatt standpunkt i debatten som pågår i USA om dagen om hvem som er tidenes amerikanske basketballspiller: Michael Jordan eller LeBron James.

Jordan anså det tydeligvis som en klam omfavnelse og fikk kjapt sendt ut en uttalelse om at han «støtter LeBron James, som gjør en fantastisk jobb for samfunnet».

Krangelen med James kan kanskje synes som en parentes, men det er jo ikke første gang Trump har uttrykt sin misnøye med svarte amerikanere – og helgens tweet har vakt voldsomme reaksjoner. Selv kona Melania Trump har gått ut og støttet LeBron James – for hans aktive arbeide for vanskeligstilte barn.

Trumps angrep på James kom – av alle dager – på Barack Obamas fødselsdag. Og Obama, James og Don Lemon er alle svarte amerikanere. Trump drev en mangeårig kampanje mot Barack Obama fordi han ikke skulle være amerikaner, men medga til slutt i september 2016 at Obama tross alt hadde en ekte fødselsattest som viste at han var født i Honolulu på Hawaii.

Helt siden 2011 hadde Trump holdt liv i en konspirasjonsteori om at Obama ikke var født i den amerikanske delstaten.

Obama selv tok det relativt humoristisk og fastslo at «jeg er ganske sikker på hvor jeg ble født», men Trumps tvil gjorde at mange satte spørsmålstegn ved hans forhold til svarte amerikanere.

Flere ganger har Trump uttrykt sin store misnøye med kjente idrettsutøvere som ikke står når nasjonalsangen blir spilt, men setter seg på kne for å vise at de ikke er fornøyd med de svartes rettigheter – som en protest mot politivold og rasediskriminering.

Det begynte med at Colin Kaepernick fra San Francisco 49’ers (vi snakker nå amerikansk fotball, type oval ball) gjorde dette i 2016. Han endte opp som et symbol på protestene mot Trump, og dette spredte seg til andre lag.

Det ville ikke Trump finne seg i. Han sa at de som ikke ville stå under nasjonalsangen, kunne forsvinne fra banen. Eller for den saks skyld: Fra landet.

Det var nettopp denne saken LeBron James tok opp her om dagen.

– Jeg kan ikke bare sitte og late som ingenting, fastslo han på CNN.

– Trump bruker på en måte sport til å skille oss, fortsatte mannen som tre ganger har vunnet verdens mest prestisjefylte basketballmesterskapet, NBA – en serie der det kryr av svarte stjerner, og samtidig en idrett der folk, ifølge James, lærer å respektere hverandre på tvers av raser og andre skillelinjer.

Når jeg sitter og skriver dette, flimrer tilfeldigvis filmen «Invictus» over TV-skjermen i bakgrunnen – historien om da den sørafrikanske presidenten Nelson Mandela brukte rugby-VM til å samle nasjonen rundt et lag som i apartheid-tiden hadde nesten bare hvite spillere og hvite supportere.

LeBron James uttrykker seg omtrent som Mandela: – Sport har alltid vært noe som forente folk, ikke delte folk, sa han på CNN.

Basketballstjernen er en herre med ordet i sin makt. Det er tradisjon for at vinnerlaget i basketballserien blir invitert til Det hvite hus etter finalen. Etter at Golden State Warriors vant og ble invitert til Det hvite hus, svarte deres stjernespiller Stephen Curry med at han ikke hadde noen planer om å besøke presidenten. Trump kontret med at han heller ikke var velkommen. LeBron James la så ut en av de mest delte Twitter-meldinger noen gang:

– Det var en ære å besøke Det hvite hus inntil du dukket opp!