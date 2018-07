TVILER: Sp-nestleder Ola Borten Moe sår tvil om rødgrønn samarbeidsvilje i Trøndelag Foto: Ole Martin Wold

Rødgrønn rift i Trøndelag

leder

Publisert: 29.07.18 05:25

Senterpartiet åpner for å gå ut av rødgrønt samarbeid i Midt-Norge. Et oppsiktsvekkende signal fra partiet som gjør det svært bra på meningsmålinger i Trøndelag for tiden.

I Klassekampen denne uken uttaler Sps nestleder Ola Borten Moe seg om det kommende kommune- og fylkestingsvalget. Borten Moe sier partiets hovedmål i Trøndelag er å kapre fylkesordførervervet . Det innehas i dag av Arbeiderpartiets Tore O. Sandvik. Borten Moe sier det vervet er viktigere enn hvem man samarbeider med politisk. Sps fylkesleder Gunn Iversen Stokke utelukker ikke at man kan samarbeide med Høyre for å få det til. I Klassekampens sak siteres også anonyme SP-kilder på at partiet kan komme til å bryte samarbeidet med Ap i Trondheim og skifte side i bystyret.

Trondheim har i mange år vært kalt utstillingsvinduet for rødgrønt samarbeid. Dersom alliansen mellom Ap og Sp sprekker opp her, vil det kunne få betydelige konsekvenser nasjonalt. Det er selvfølgelig ikke noe nytt i at det inngås en del politiske samarbeid lokalt som ikke er tenkelige på Stortinget. I jakten på verv og posisjoner drives det en utstrakt hestehandel rundt om i kommuner og fylker når lokalvalgsresultatene foreligger. En rødgrønn rift i Trøndelag eller Trondheim trenger ikke å forplante seg til et eventuelt regjeringsalternativ.

Men intervjuet i Klassekampen er interessant fordi Borten Moe så tydelig sier at Sp er et maktparti og derfor ønsker å sitte i førersetet, det vil si i posisjon, for å påvirke samfunnsutviklingen. Partiet gjorde et svært godt valg i fjor, men får lite politisk gevinst igjen fordi den borgerlige blokken fortsatt har flertall på Stortinget. Signalene om at makt og posisjoner er viktigere enn etablerte allianser er derfor verdt å merke seg. I det samme intervjuet utelukker Sp-nestlederen MDG, Rødt og Frp om regjeringspartnere.

En Høyre-ledet regjering med støtte fra de tre klassiske sentrumspartiene Sp, KrF og V kan være en teoretisk mulighet etter valget i 2021. I dag har det tre partiene til sammen 80 av de 85 representantene som trengs for å ha flertall. Borten Moes signaler gir rom for politiske spekulasjoner om et nytt politisk landskap. Men de kan selvfølgelig også bare være et tidlig forhandlingsutspill rettet mot Ap, for å si fra om at fylkesordførervervet og andre viktige posisjoner fra nå av er prisen man må betale for å ha SP med på laget.