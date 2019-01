FÅR KRITIKK: VG og Morten Hegseth.

Dubai-debatten: – Morten Hegseth bør se seg selv i speilet

2019-01-24

Om Morten Hegseth virkelig ønsker å gjøre noe modig, bør han se seg selv i speilet og ta et oppgjør der det gjør mest vondt: i lønningsposen.

Publisert: 24.01.19 10:21

THOMAS LEIKVOLL, komiker og forfatter.

Morten Hegseth tok i forrige uke et oppgjør med bloggere, eller influencere som de kalles nå, og deres kritikkløse hyllest av Dubai som ferieland sponset av Norwegian. En viktig debatt.

For Dubai er uten tvil et land med så mange skjelett, og homser, i skapet at det må påpekes. Og insisterer man på å kalle seg influencer må man også ta inn over seg at man har innflytelse på sine følgere.

Noe Espen Hilton, Hedda Skoug, Anniken Jørgensen, Cornelia Grimsmo, Lene Orvik og Benedichte Bjerke motvillig gjorde da kritikken ble for overveldende. Spesielt overbevisende var ikke selvkritikken.

Jeg hyller de moralske hammerslag Hegseth svinger over oss via VG med jevne mellomrom. Men om han ønsker å virkelig gjøre noe modig, bør han se seg selv i speilet og ta et oppgjør der det gjør mest vondt: i lønningsposen.

For når jeg, uten å anstrenge meg nevneverdig, gjør et raskt søk hos Hegseths arbeidsgiver, VG, dukker det umiddelbart opp en rekke reisereportasjer og reisetips fra nettopp Dubai.

Under overskrifter som «Dubai med barn - Seks tips», «Hit bør du reise i 2017» eller «Hit vil nordmenn reise i julen» finner vi svært idylliske beskrivelser av Dubai som et ferieland for alle.

Og tro meg, det er flere enn disse. Og samtlige er klinisk frie for systemkritikk . Da har jeg kun tatt for meg de som framstår som redaksjonelle reportasjer.

Skal jeg også ta med de VG trykker under banneret «annonsørinnhold», slik influencerne gjorde på sin ferie, øker tallet og den manglende kritiske vinklingen adskillig. Jeg vil våge påstanden om at VGs nedslagsfelt er adskillig større og mektigere enn Instagram-kontoen til Espen Hilton. Så hvorfor ikke ta en runde selvransakelse om man først vil flagge problemstillingen?

Hegseth går etter småfolket. Hvorfor ikke Norwegian som tross alt spadde opp billetter i bytte mot hederlig omtale? Hvorfor slipper byråene bak unna?

Om jeg fikk tilbudet om å ta en standup jobb for de Saudiarabiske emirater, håper jeg min manager hadde frarådet det om jeg ikke evnet å se det selv. Her er det langt mer innflytelsesrike krefter i spill. Influencerne framstår mer som nyttige bønder.

Det er for enkelt for Hegseth å gå etter litt sol- og oppmerksomhetskåte bloggere. Det er langt mer imponerende når man tør ta et oppgjør med sin egen arbeidsgiver. Jeg venter i spenning.