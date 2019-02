TIL LÆREREN: – Det er så mange fine historier om superlærere der ute, om lærere som gjør fantastiske ting for elevene sine. Takk til alle lærere, skriver Amal Aden. Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Amal Aden: – Takk til alle superlærerne!

Flere ungdommer som sliter forteller meg at det er en superlærer som har reddet dem fra å gi opp både skolen og i noen tilfeller selve livet. Disse lærerne er virkelige ildsjeler – virkelige helter.

AMAL ADEN, forfatter og foredragsholder

Jeg har både hørt om og møtt «Superlærerere». Superlærere er ikke bare flinke i faget sitt, de er flinke med ungdom – de ser ungdommen. Superlærerne er de lærerne som redder ungdommen fra å droppe ut av skolen. Mange ungdommer har ingen andre voksne som hjelper dem i hverdagen. Superlæreren gir ikke opp eleven som alle andre lærere har gitt opp. I tillegg til å være lærer kan superlærene være både sosialarbeider og oppdrager.

Som foredragsholder reiser jeg rundt i hele landet. Jeg besøker både ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæringen. Etter foredragene snakker jeg ofte med ungdommene og de forteller mye om seg selv og hvordan deres hverdag er. Det er vondt å høre historiene til ungdom som ikke har det bra, de forteller om mobbing, psykiske utfordringer, problemer hjemme og utenforskap.

Flere ungdommer som sliter forteller at det er en superlærer som har reddet dem fra å gi opp både skolen og i noen tilfeller selve livet. De forteller om lærere som aldri gir opp selv om alle andre har gjort det. Virkelige ildsjeler – virkelige helter.

Ungdommen forteller meg mange fine historier om lærere, og noen vil jeg gjerne dele. Det er viktig å hylle disse lærerne som gjør en fantastisk jobb hver eneste dag. Som en ung jente sa til meg; «Jeg er kanskje ikke flink nok til å takke læreren min for jobben han gjør for meg, men jeg kommer til å være evig takknemlig».

En ung gutt fortalte meg hvor glad han er i læreren sin, og hvor mye hun betyr for ham. Han forteller at hun hjelper han ikke bare i klasserommet, han ser på læreren som en slags mentor:

«Læreren er min superhelt, hun er mye snillere enn alle andre voksne jeg har møtt i mitt liv. Da jeg kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker fra Afghanistan var jeg 14 år og mye alene, jeg savnet familien min veldig mye. Jeg bodde på en institusjon sammen med flere fra Afghanistan og vi snakket kun morsmålet vårt. Jeg følte meg veldig ensom og deprimert. Jeg ønsket meg norske venner, men det var ikke lett å få når ingen forstod hva jeg sa. Da jeg begynte på skolen var læreren veldig opptatt av at jeg måtte lære norsk, og at jeg hver eneste dag måtte praktisere det norske språket. Jeg jobbet hardt for å lære meg norsk. Læreren besøkte meg på institusjonen jeg bodde, hun hjalp meg med å melde meg inn i et lokalt fotballag, endelig kunne jeg spille fotball og øve meg på å snakke norsk. Jeg fikk i oppgave å skrive ned hvordan jeg hadde det og hva jeg hadde gjort i løpet av uken – dette rettet hun utenom skoletiden. For meg var det godt å skrive ned hvordan jeg hadde det og samtidig øve på å skrive norsk. Denne læreren ble min redning ut av ensomheten. Hun hjalp meg med å lære norsk og å få venner.»

Ei ung jente forteller meg at den eneste grunnen til at hun går på skolen er norsk læreren hennes. Jenta forteller at hun har foreldre som hun føler aldri spør hvordan hun har det eller ser henne, hun har også fem yngre søsken. Når hun er hjemme må hun enten lage mat eller passe de yngre søsknene. Hun forteller om et hjem uten omsorg og kjærlighet. Foreldrene er opptatt av at hun ikke må snakke med gutter eller med jenter uten hijab, og hun får ikke lov til å være med noen hjem etter skolen eller være med på fritidsaktiviteter.

Denne jenta forteller at den eneste friheten hun føler er når hun er på skolen og hun gleder seg spesielt til dagene da hun har norsk. Hennes superlærer motiverer henne til å komme på skolen. Læreren forstår at hun har det vanskelig hjemme og at hun ikke alltid får nok tid til å gjøre lekser, derfor får hun noen ganger lengre frist til å levere en oppgave. Jenta forteller at læreren alltid gir henne en klem. Hun føler seg sett og forstått.

Det er så mange fine historier om superlærere der ute, om lærere som gjør fantastiske ting for elevene sine. Takk til alle dere – dere betyr mye for mange!