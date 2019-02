Helseminister Bent Høie og KrFs fungerende leder Olaug Bollestad la frem regjeringens forslag om tvillingabort. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Kommentar

Fornuftig om tvillingabort

Regjeringens forslag om tvillingabort er godt og balansert. Blir lovendringen vedtatt, vil alle fosterreduksjoner etter dette bli behandlet i nemnd.

VG Leder

Publisert: 19.02.19 17:18







Kvinner kan bringe sin sak inn for nemnden og få avgjørelsen derfra før uke 12. Altså innenfor grensen for selvbestemt abort. Det innebærer at de har et reelt valg om hva de vil gjøre dersom de, mot formodning, får avslag.

For de aller fleste, om ikke alle, vil få medhold i nemden. Helseminister Bent Høie understreker at kvinnens bedømmelse av egen livssituasjon skal veie tungt. Abortlovens §2, som regulerer adgangen til senabort, omfatter både kriterier som kvinnens psykiske og fysiske helse, hennes livssituasjon, og faren for at barnet kan få alvorlig sykdom. Rammene er såpass vide at det er vanskelig å se for seg situasjoner der en kvinne som ønsker å redusere antall fostre, vil få nei.

les også Tvillingabort skal til nemnd – Ap varsler omkamp

Hører hjemme i nemnd

Abortloven balanserer hensynet til kvinnens selvbestemmelse og hensynet til vern om fosteret så godt som det lar seg gjøre. Kvinnens selvbestemmelse er sterkest i svangerskapets første fase, mens vernet om fosteret gradvis blir sterkere gjennom svangerskapet. Frem til uke 12 har kvinnen alene rett til selv å bestemme.

Det mange synes å glemme i debatten om selvbestemt tvillingabort, er at selve inngrepet av medisinske grunner foretas etter uke 12, altså etter grensen for selvbestemt abort. Derfor hører fosterreduksjon naturlig hjemme i nemnd, på linje med andre typer senaborter. Abortloven gir fosteret økt vern etter uke 12. Tar vi loven på alvor, må det avgjørende i denne sammenheng være tidspunktet for selve inngrepet. Ikke tidspunktet for når kvinnen bestemmer seg.

les også Ernas abortbløff

Solberg og Støre

Det finnes ytterst få andre land i Europa som tillater selvbestemt tvillingabort. Derfor er det underlig å se hvordan mange, blant annet Ap-leder Jonas Gahr Støre, fremstiller dette som om selve prinsippet om kvinnens rett til selvbestemt abort står i fare. Slik er det ikke. Retten til selvbestemt abort før uke 12 ligger fast. Heldigvis.

Statsminister Erna Solberg og KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad provoserte i høst mange med sine taktiske utspill om å endre abortlovens §2c om kriteriene for senabort. Det var et ulekkert skue. Heldigvis ble det ikke noe av de annonserte endringene i den omstridte paragrafen.

Nå ser vi at Støre og andre blåser opp spørsmålet om tvillingabort til noe annet og større enn det egentlig er. Det er heller ikke godt å være vitne til.