Å hvitvaske en skitten fortid

Av Per Olav Ødegård

Å fremstille diktaturet under Ferdinand Marcos som gylne år i Filippinenes nyere historie virker som en håpløs oppgave. Men sønnen med samme navn har klart det. I stor grad takket være sosiale medier.

Denne uken utklasset Ferdinand Marcos jr., med kallenavnet Bongbong, alle konkurrenter i presidentvalget på de folkerike øyene. 30. juni etterfølger han den beryktede Rodrigo Duterte som Filippinenes president de neste seks år.

Snart kan dynastiet Marcos flytte tilbake til Malcañang i Manila, 36 år etter at familien måtte flykte fra presidentpalasset. Omfattende sivil motstand og fredelige massedemonstrasjoner ledet den gang til Marcos’ fall. Da virket det utenkelig at dynastiet skulle gjøre comeback.

SEIERSGLEDE: Ferdinand Marcos jr. på valgnatten 11. mai i Manila.

Filippinene regnes som det eldste demokratiet i det sørøstlige Asia. Det var langt fra demokratisk da Ferdinand Marcos regjerte med nesten uinnskrenket makt i 20 år. Regimet var autoritært, brutalt og korrupt.

I årene etter at Marcos erklærte unntakstilstand i 1972 ble titusener filippinere vilkårlig fengslet. Flere tusen andre ble torturert og drept, ifølge Amnesty International. Målene var mennesker som ble oppfattet som regimekritikere. Da senator og opposisjonsleder Benigno Aquino i 1983 ble skutt og drept etter å ha kommet hjem fra eksil vokste den folkelige motstand.

Marcos-klanen levde et ekstravagant liv i et land med stor fattigdom. De ble senere anklaget for å ha plyndret statskassen for milliarder av dollar. Førstedame Imelda Marcos ble internasjonalt berømt for sin enorme kolleksjon av luksuriøse sko. Noen av milliardene familien tilegnet seg er senere blitt tilbakeført. En del av Imeldas sko er plassert i nasjonalmuseet.

Til slutt fikk folket nok. Marcos flyktet til Hawaii i 1986, hvor han døde tre år senere. Men historien stanser ikke der. Imelda Marcos, Bongbong og andre familiemedlemmer fikk vende hjem.

Den tidligere førstedamen ble dømt for korrupsjon, men dommen er blitt anket og hun har sluppet fengselsstraff. I stedet kunne Imelda Marcos ta sete i parlamentet og hun er blitt gjenvalgt flere ganger. Nå er Imelda blitt 92 år. Bongbong (64) har tidligere vært guvernør i en delstat og senator frem til 2016.

MAKTPAR: Tidligere president Ferdinand Marcos og førstedame Imelda Marcos i 1986.

Marcos jr. og hans støttespillere har de siste årene gjennomført en særdeles effektiv desinformasjonsstrategi på sosiale medier, som TikTok og Facebook. De har forsøkt å renvaske familien og fortelle historier om de gylne år for Filippinene under Marcos´ diktatur.

Valgresultatet viser at junior utrolig nok har lyktes. Det er skapt en nostalgi for en autoritær fortid ved hjelp av moderne sosiale medier.

Bongbong overtar for Duterte som de siste seks årene har drevet en nådeløs og brutal krig mot narkotika. Flere tusen filippinere er blitt drept i myndighetenes blodige aksjoner mot mennesker som de mistenker for å bruke eller selge narkotika. Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har åpnet etterforskning av forbrytelser mot menneskeheten.

Hadde grunnloven tillatt hadde trolig Duterte likevel blitt gjenvalgt. Han er blitt internasjonalt beryktet for angrep på menneskerettigheter og for grov utskjelling av andre lands ledere. Men han er fortsatt populær i hjemlandet. Duterte-familien vil fortsatt være representert i landets ledelse ettersom Sara Duterte, presidentens datter, blir ny visepresident.

Det forteller noe om den sterke makt politiske dynastier har på Filippinene. Rodrigo Dutertes far satt i Ferdinand Marcos´ regjering. Nå skal en ny generasjon Marcos og Duterte sammen styre landet med 110 millioner innbyggere. Det lover ikke godt.

BERYKTET: Filippinenes avtroppende president Rodrigo Duterte er internasjonalt beryktet, men populær i hjemlandet.

Amnesty International påpeker at hverken påtroppende president eller visepresident har villet snakke om menneskerettighetsbrudd i valgkampen. Ikke om det som skjedde på 1970- og 80-tallet. Heller ikke om den såkalte krigen mot narkotika de siste årene, om angrepene på politiske motstandere, menneskerettighetsaktivister og journalister.

Maria Ressa, som mottok Nobels fredspris i fjor, er blitt truet og forfulgt fordi hun driver uavhengig og kritisk journalistikk. Hun risikerer fengsel i flere tiår hvis hun blir dømt for alle de oppkonstruerte forholdene som myndighetene anklager henne for.

I Nobel-talen i Oslo rådhus snakket Ressa om Marcos jr´ omfattende desinformasjonsnettverk på sosiale medier. Og selvsagt er ikke Filippinene enestående. Hun viste til hvordan sosiale medier brukes for å påvirke utfallet av demokratiske valg over hele verden.

VALGKAMP: Ferdinand Marcos jr. på valgkamp i Paranaque 7. mai.

– Hvordan kan det oppnås integritet i tilknytning til valg hvis det ikke oppnås integritet i tilknytning til fakta. Det er dette problemet land som skal avholde valg neste år står overfor, blant annet Brasil, Ungarn, Frankrike, USA og mitt hjemland Filippinene, sa Ressa i desember.

To av disse landene har siden avholdt valg. I Frankrike ble den liberale Emmanuel Macron gjenvalgt. Det samme skjedde med den illiberale Viktor Orban i Ungarn. Nå har Filippinene valgt en ny president.

Ferdinand Marcos jr. sier: – Ikke døm meg ut fra mine forfedre, men ut fra mine handlinger.

Det er greit. Men det lover ikke godt når man starter med å hvitvaske en skitten fortid.