Hører regjeringen sykepleiernes rop?

Når det ikke er mulig å gi mer, finner sykepleierne et ekstra gir. Nå må de få mer enn en takk.

OLAUG BOLLESTAD, partileder i KrF og intensivsykepleier

Pandemien har krevd alt av de ansatte i helsevesenet. I starten av pandemien ga vi alt i en felles dugnad, nå vet jeg at reservelageret hos mange ansatte i helsevesenet er nådd.

Alarmen går i helsevesenet. Den går når vi ser drevne og erfarne sykepleiere på Dagsrevyen som i sin fortvilelse over situasjonen ikke kan holde tårene tilbake. Det er modig og sterkt, men en uholdbar situasjon for landets intensivsykepleiere å stå i.

Sykepleierne er slitne. De har stått i en spagat i nesten to år. Storsamfunnet ba dem stille opp på dugnad våren 2020, og det gjorde de. For oss andre er det lenge siden dugnaden var over, men vi lot sykepleierne være igjen med like mye arbeid som når dugnaden startet.

De ansatte i helsevesenet ser konsekvensen av pandemien tydeligst og de kjenner den på kroppen. De ser hvordan en pandemi påvirker hele helsevesenet og fortvilelsen av å ikke kunne gjøre jobben de elsker er en tung byrde å bære for landets sykepleiere.

Vi har behov for å ha to tanker i hodet samtidig nå. Det er behov for kortsiktige tiltak som avhjelper en krevende situasjon akkurat nå, og for langsiktige tiltak som styrker kapasiteten fremover.

De kortsiktige tiltakene må handle om å se de som har hatt en krevende arbeidssituasjon i to år, og som ikke ser enden på det. Vi vil at det innføres et stjernetillegg til alle som tar ekstravakter, uansett stillingsprosent.

Vi skal aldri slutte å klappe for sykepleiere, men de skal også oppleve verdsettelse. Vi vet at et stjernetillegg ikke er verken nok eller en løsning på problemet på lang sikt. Men det er et konkret forslag til kortsiktig tiltak som bør være lett å sette i gang med. I min tid som sykepleier og leder i helsevesenet har jeg selv brukt stjernetillegg i kortsiktige og krevende situasjoner, og har god erfaring med det.

Sykefraværet er høyt, og det er helt naturlig at det blir det i en situasjon der man skal være ekstra forsiktig med å gå på jobb med lette symptomer. Da er det ekstra viktig at det settes inn tiltak for de som er på jobb med belastningen.

På lang sikt er det åpenbart at vi har behov for flere som velger helsesektoren. Det er det bred enighet om. Vi trenger å fortsette arbeidet KrF og Solberg-regjeringen begynte på gjennom åtte år. Vi styrket aktivitetsveksten med om lag 19 prosent, og når pandemien kom la vi til rette for en kortsiktig styrking av intensivkapasiteten. Vi må skille mellom intensivkapasitet i en normalsituasjon, og under en pandemitopp. Det er likevel behov for å øke den permanentene intensivkapasiteten, og Solberg-regjeringen har blant annet lagt til rette for å opprette 100 nye utdanningsstillinger. Det er en viktig start.

Det er også behov for tiltak som gjør det lettere å bli i helsevesenet for de som har valgt for eksempel sykepleieryrket. Her mener vi det er behov for å sikre lettere tilgang til etter- og videreutdanning ved å blant annet se på permisjonsordningene.

Det er også viktig å ha nok tid på arbeidsplassen, sånn at kollegalæring og samarbeid i avdelingene er en reell mulighet og ikke en teoretisk mulighet. Og som bunnplanken i det hele trengs det flere folk.

Det gjelder helsetjenesten generelt, selv om vi nå snakker mye om intensivkapasiteten.