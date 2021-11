Leder

Smitten bør håndteres lokalt

Det er viktig å diskutere coronastrategien, men Høyres kritikk av regjeringen er for lettvint.

Høyres stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe kritiserte regjeringen for manglende nasjonale tiltak på NRKs Politisk kvarter mandag. Men da han ble bedt om å være konkret, ble han en tåkedott. Han kunne eksempelvis ikke svare på om Høyre ville ha nasjonalt påbud om munnbind.

Det har vi hørt før. Som tidligere rådgiver for Bent Høie i helsedepartementet, burde han være den første til å vite at det er lett å kritisere, men vanskelig å komme opp med klare alternativer. Det var også Arbeiderpartiets problem da de var i opposisjon og skulle kritisere Høyres pandemihåndtering.

De faglige rådene fra helsemyndighetene har i all hovedsak handlet om at inngripende smitteverntiltak bør være lokale. Slik kan man best håndtere smitten der den er størst. Det har eksempelvis lite for seg med påbud om munnbind i kommuner der det knapt finnes smitte. På den måten bidrar vi bare til å slite ut folk unødvendig. Tiltak må settes inn der de har effekt og åpenbar nytte.

Flere ordførere har den siste tiden etterlyst nasjonale tiltak. Selv om det kan forenkle kommunikasjonen, er det verdt å minne om at kommunene har verktøyene de trenger for å fatte lokale vedtak. Senest ble det innført adgang til å ta i bruk coronapass.

De underkommuniserer også at det allerede finnes mange nasjonale tiltak, for eksempel for testing og isolasjon. Råd som å holde seg hjemme når man er syk, vaske hendene og hoste i albuen er alle nasjonale. Regjeringen har frarådet håndhilsing, skjerpet innreisereglene og innført en rekke tiltak for å bekjempe omikron-smitte. Den nye mutanten har naturlig nok skapt ny usikkerhet, men foreløpig vet vi for lite om hvordan viruset vil oppføre seg.

Selv om smittetallene stiger, er vi likevel i en helt annen situasjon nå enn da landet stengte ned i fjor. Det kan vi takke vaksinene for. Derfor vil fortgang på å få satt tredje vaksinedose være den viktigste veien ut av vinterens smittebølge.

Det kan virke som mange forbinder nasjonale tiltak med nedstengning. Det viser hvor lett vi har vendt oss til en ekstraordinær hverdag. Men det er verdt å minne om at de fleste smitteverntiltak også har negative konsekvenser for samfunnet, for økonomien, for arbeidsplasser og for folks fysiske og psykiske helse. Foreløpig vet vi for lite om dette, men en studie fra Nederland viste eksempelvis at åtte uker med hjemmeskole førte til null læring. Elevene kunne like gjerne hatt fri.

Det betyr ikke at debatt om strategi er uvelkommen. På et tidspunkt må vi forholde oss til coronaviruset som noe vi må leve med, som influensa og andre infeksjoner. Samtidig er deler av helsevesenet under press, av både coronapasienter, men også andre infeksjoner. Vi kan ikke tillate at smitten løper løpsk. Et åpenbart spørsmål er om intensivkapasiteten er god nok.

Det må derfor etterstrebes en balanse. Målet må være å skjerme helsevesenet noe, men likevel klarer å opprettholde en mest mulig normal hverdag.