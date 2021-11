Kommentar

Stoltenbergs lojalitet

Av Hanne Skartveit

Norges Bank skal være uavhengig. Men den kan aldri bli upolitisk. For økonomi handler i høyeste grad om politikk.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Akkurat nå pågår det budsjettforhandlinger i Stortinget. Vi har en skjør mindretallsregjering med Ap og Sp, som er avhengig av SV for å få sitt statsbudsjett gjennom i Stortinget. Det kan ende med kostbare kompromisser, og svak styring.

Opptre uavhengig av Ap?

De siste åtte årene har vi hatt en regjering som har brukt langt mer oljepenger enn avtroppende sentralbanksjef Øystein Olsen har ment var ansvarlig. I sin årlige tale til nasjonen har Olsen så godt som hvert år pekt på behovet for å stramme inn på pengebruken. Han er bekymret for fremtiden - alltid.

Den som mener at økonomiske vurderinger ikke er politiske, forstår hverken økonomi eller politikk. De beste økonomene er de som også forstår politikk. Derfor kan NATOs generalsekretær og tidligere statsminister, Jens Stoltenberg, bli en god sentralbanksjef. Stillingen er ikke upolitisk. Men den må være fri fra partipolitikken.

Etter at Stoltenbergs navn kom inn i spekulasjonene om hvem som skal etterfølge dagens sentralbanksjef Øystein Olsen når han går av tidlig neste år, har nettopp den tidligere Ap-lederens politiske bakgrunn blitt holdt mot ham. Spørsmålet er om Stoltenberg vil evne å opptre uavhengig av Ap. Det er et relevant argument. Men det blir et problem bare dersom det oppstår tvil om hvor lojaliteten hans ligger.

Ingen overdommer

Jeg tror bestemt at Stoltenberg vil være lojal mot Norges Bank og norsk økonomi, uten å skjele mot hva som tjener hans gamle parti. Og jeg tror han vil ha tillit som sentralbanksjef, både i det politiske miljøet, blant økonomer, og hos folk flest. Stoltenbergs lidenskapelige forhold til handlingsregelen, og til pensjonsreformen, forteller mye om selve kjernen i hans engasjement. Han er, og har alltid vært, opptatt av langsiktigheten i økonomien.

Om Jens Stoltenberg kan bli ny sentralbanksjef, avhenger av om han klarer å opptre uavhengig av Ap, partiet han har vokst opp i, og ledet gjennom mange år.

Og nei - det betyr ikke at jeg mener at det er Norges Bank som i så fall skal styre den økonomiske politikken, med Stoltenberg som overdommer, slik enkelte økonomer påstår. Det er Stortinget og regjeringen som bestemmer finanspolitikken. Stortinget vedtar statsbudsjettet, og lovene som legger rammer for både sentralbanken og alt som angår økonomi og næringsliv.

Vi vet at Stoltenberg er opptatt av å beskytte Oljefondet, og verne fondets troverdighet ute i verden. Som sentralbanksjef vil han også være styreleder i Oljefondet - og kunne holde Nicolai Tangen i ørene.

I kjernen av politikken

Det er egentlig Høyre-leder Erna Solberg som bør være mest ivrig på å få Stoltenberg inn som toppsjef i Norges Bank. Han kan med tyngde og troverdighet kritisere Ap-regjeringens pengebruk (men selvsagt også en eventuell fremtidig Høyre-regjering). Det kan faktisk tenkes at det er Støre som vil oppleve det problematisk å ha Stoltenberg som sentralbanksjef. Både fordi dagens Ap-leder i så fall kan beskyldes for å utnevne en gammel partivenn. Men også, eller kanskje særlig, fordi Stoltenberg av mange anses som tyngre enn Støre, spesielt når det gjelder økonomisk politikk.

Økonomi er i kjernen av politikken - også innen områdene som sentralbanken har ansvaret for. Norges Bank skal sørge for at prisstigningen ikke overstiger et visst nivå, med et såkalt inflasjonsmål. Det viktigste verktøyet for å oppnå dette, er å bestemme hvilken rente bankene skal ha for sine innskudd og lån i Norges Bank. Sentralbanksjefen setter ikke renten alene, men leder komiteen som gjør det.

Høyre-leder Erna Solberg burde kunne leve godt med Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef.

Enkelt sagt tjener et høyt rentenivå de som har penger i banken, mens en lav rente er bra for dem som har lån. Samtidig tjener høy inflasjon dem som har lån, for da krymper lånet i takt med at prisene stiger. De som har penger i banken, må da se at formuen deres blir mindre verdt.

Ikke naturvitenskap

Kronekursen påvirkes gjerne av rentenivået. En sterk krone rammer dem som jobber i eksportindustrien, det blir vanskeligere å få solgt varene ute i verden. Mens en sterk krone er bra for forbrukerne, varene fra utlandet blir billigere for oss alle.

Derfor er dette også fordelingspolitikk. Det handler om hvem som får mer, og hvem som får mindre.

Økonomifaget er ikke bare tall og analyser. Det er ikke naturvitenskap. Det finnes ingen fasit eller svar med to streker under på kompliserte økonomiske spørsmål. Selv om vi tidvis kan få inntrykk av det når vi hører økonomer uttale seg.

Klassikerne

Det er interessant å lese de gamle klassikerne, de som dagens økonomifag i stor grad hviler på. Som Adam Smith, Karl Marx, John Maynard Keynes, Joseph Schumpeter, eller David Ricardo. Det er i all hovedsak ord, ikke tall, i deres sentrale verker. De analyserer samfunnet de lever i, ser sammenhenger, og drøfter sannsynlige konsekvenser av sine egne teorier. Regnestykkene deres er som regel enkle. De er ment å illustrere og underbygge tekstene, ikke gi presise fasitsvar med to desimaler etter komma.

Det er ikke sikkert det er bare enkelt for statsminister Jonas Gahr Støre dersom Jens Stoltenberg blir ny sentralbanksjef.

Så er selvsagt samfunnet langt mer komplekst enn det var da de skrev. Men jeg kan likevel ikke fri meg fra en tanke om at mye av dagens økonomiske fagspråk ofte tåkelegger mer enn det opplyser. Og at mange av dagens økonomer graver seg dypt ned i sine egne trange siloer, med kompliserte modeller som bare de og noen få kollegaer forstår. Mens det store bildet, og de viktige sammenhengene, ofte forsvinner.

Forstå - og bli forstått

Så godt som ingen økonomer forutså finanskrisen som rammet oss i 2008. Det store børskrakket på New York-børsen i 1929 kom uforberedt på verden - også på økonomene. I dag spriker meningene om hva som egentlig er situasjonen i verdensøkonomien. I USA øker inflasjonen kraftig. Hverken president Joe Biden eller den amerikanske sentralbanken forutså at det skulle skje.

Ingen sentralbanksjef vil være i stand til å spå hva som kommer. Eller regne seg frem til hvordan norsk økonomi vil fremstå noen år frem i tid. Men den som får stillingen som toppsjef i Norges Bank, må forstå samfunnet hun eller han opererer i. Og bli forstått - og lyttet til.