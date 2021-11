Kommentar

Rystende vold i fredelig forstad

Av Per Olav Ødegård

ÅSTED: Politifolk i gaten der en bilist drepte minst fem og såret flere titalls mennesker. På gaten ligger etterlatte gjenstander fra juleparaden.

Først blir en tenåring frikjent for to drap i en omstridt sak som fikk internasjonal oppmerksomhet. To dager senere blir minst fem mennesker drept da en bilist kjører inn i en juleparade.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Dette skjer i Wisconsin, en delstat som har litt flere innbyggere enn Norge. Byer som Kenosha og Waukesha er blitt åsteder for dramatiske og traumatiske hendelser. Hovedgaten i Waukesha så søndag kveld ut som et terror-åsted. Slik Kenosha i fjor sommer så ut som en krigssone.

Det skal ikke være noen sammenheng mellom frifinnelsen av 18-åringen Kyle Rittenhouse (18) på fredag og det grufulle som skjedde i Waukesha på søndag.

Darrell E. Brooks jr. (39) fra Milwaukee er siktet for fem tilfeller av forsettlig drap. Motivet for ugjerningen er uklart. Politiet mener at det som skjedde i Waukesha ikke var en terrorhendelse.

les også Siktes for drap etter å ha kjørt inn i juleparade

Den siktede var løslatt mot kausjon etter en tidligere voldshendelse. Han knyttes til husbråk søndag ettermiddag. Men politiet avviser at det pågikk en politijakt på ham.

Navnene på fem ofre ble offentliggjort mandag kveld, norsk tid. 48 mennesker ble skadet, og mange av dem er barn. Tilstanden er kritisk for flere av de skadene.

les også Kyle Rittenhouse (18) frikjent for dobbeltdrap

Hendelsene i fjor sommer og på søndag ryster det som var fredelige nabolag i Midtvesten. Wisconsin er i stor grad befolket av innvandrere fra Tyskland og Skandinavia. Om lag åtte prosent er norskættede.

Politisk er Wisconsin en vippestat der republikanere og demokrater kjemper om makten.

Donald Trump vant så vidt Wisconsin i 2016, men tapte knepent fire år senere. Guvernøren er demokrat. Det samme er en av de to senatorene. Som en velstående forstad er Waukesha ansett som et vippedistrikt i en vippestad.

Wisconsin kom i fokus sommeren 2020 på grunn av store demonstrasjoner mot politivold etter at Jacob Blake ble skutt og alvorlig såret. Rasediskriminering og våpenlover er hete og splittende politiske tema.

Sommeren i fjor ble preget av store Black Lives Matter-demonstrasjoner i mange byer i USA. De fleste markeringene var fredelige, men noen utartet i plyndring og vold. Som i Kenosha, Wisconsin. Uroen tiltrakk seg også motdemonstranter og væpnet borgervern. Vold, rasisme og lov og orden ble hovedsaker i presidentvalgkampen. I Wisconsin er over 80 prosent av befolkningen hvite og bare vel seks prosent er svarte.

les også Skjøt tre under raseopptøyer: Hevder jaktlover tillot 17-åringen å bære våpen

Tenåringen Kyle Rittenhouse tok med seg et halvautomatisk våpen og kjørte over 30 km for, ifølge ham selv, å vokte butikker i Kenosha. Påtalemyndigheten i saken mot Rittenhouse argumenterte for at han oppsøkte uroen og selv var ansvarlig for det som skjedde. Rittenhouse skjøt tre mennesker, alle hvite som han selv. To av dem døde, Joseph Rosenbaum (36) og Antony Huber (26).

Rittenhouse ble frikjent på alle punkter av en jury på tolv. De godtok at tenåringen handlet i selvforsvar. I et intervju med Fox News sier Rittenhouse at han ikke er rasist, og at han støtter Black Lives Matter og fredelige demonstrasjoner.

Hendelsene i Kenosha og prosessen mot Rittenhouse forsterket motsetningene mellom demokrater og republikanere. Mandag ga ledende representanter for de to partier, både lokalt i Wisconsin og i Washington, D.C., uttrykk for den samme sorg og omtanke for menneskene i Waukesha. For en stakket stund var det politisk våpenhvile.