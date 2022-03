Kommentar

Ikke fryktelig synd på Chelsea

Av Leif Welhaven

Her jubler Chelsea over Champions League-triumfen i fjor. Nå er klubben i trøbbel på grunn av sanksjonene mot eieren.

Det gjør vondt for fansen at Chelsea rammes av sanksjonene mot Roman Abramovitsj. Likevel er det ikke grunn til å hente frem den aller heftigste medfølelsen.

Den regjerende Champions League-vinneren har i nesten 20 år nytt godt av at russiske oligark-fantasillioner er sprøytet inn i den engelske klubben.

Det har skapt en enorm sportslig oppside for i Chelsea, som har 19 titler under Abramovitsj’ eierskap. Nå slår medaljens bakside inn med full kraft, etter at britiske myndigheter sanksjonerer knallhardt mot 55-åringen.

Hvor synd er det da på fotballklubben?

For Abramovitsj’ del innebærer tiltakene blant annet at eiendelene hans i Storbritannia blir fryst, han nektes innreise og planen om å selge Chelsea lar seg ikke realisere inntil videre.

Båndene til Vladimir Putin brukes nå aktivt mot Chelsea-eier Roman Abramovitsj. Her feirer det med Valerij Gergivey og Valery Shantsev etter at Russland vant kampen om å arrangere VM i 2018.

For klubbens del er det mange ubesvarte spørsmål rundt omfanget av krisen som utløses, men det er ingen tvil om at konsekvensene blir betydelige.

Chelsea får kjempe videre på banen, etter at myndighetene har åpnet for «fotballrelaterte aktiviteter» og det er anledning til å utbetale lønninger.

Senere torsdag ble det kjent at Chelsea søker om tillatelse til å drive normal drift.

Men Abramovitsj får ikke sprøyte inn mer penger, klubben får ikke selge nye billetter og inntekter fra salg av Chelsea-effekter er bannlyst.

Minst like alvorlig er det at kontrakter ikke forlenges eller nye spillere hentes inn mens sanksjonene varer.

Det gikk tid før Abramovitsj havnet på de britiske myndigheters liste over rike russere som skal sanksjoneres mot, og Boris Johnson ble beskyldt for somling.

Men da den mektige Chelsea-eieren Roman Abramovitsj omsider ble et mål, ble skruen strammet hardt.

Roman Abramovitsj’ forsøk på å selge Chelsea er på is inntil videre.

Det er nådeløse beskyldninger som rettes mot Abramovitsj i myndighetenes begrunnelse. De handler om hvordan han over år har profittert på tette bånd til regimet, om påståtte skattefordeler og hvordan han har tjent seg styrtrik på å posisjonere seg etter Sovjetunionens fall.

Båndene til Putin og regimet, slikt britene vurderer dem, fremstår sentrale for hvorfor de går så hardt ut nå.

Å bruke Chelsea-eierskapet så aktivt er det ultimate beviset på at idrett og politikk ikke bare henger sammen, men at førstnevnte er særdeles relevant også når det kjempes om andre ting enn trofeer.

Hva gjør så dette med Chelsea som fotballklubb?

Allerede ser vi at enkelte fans tyr til sosiale medier for å klage over det de opplever som urettferdig.

Men på listen over hvem det er synd på i disse dager, er det veldig mange som kommer høyere opp på enn dem som holder med Chelsea.

Det er ikke noe nytt at Abramovitsj har tjent pengene sine på måter det er all grunn til å diskutere.

Å gi tømmene til ham er et eksempel på et eierskap som har vært med på å dra fotballen i den retningen vi har sett de siste årene. Den veien har handler mer om sedler og sportsvasking enn om sjarm og røtter.

Chelsea har tatt et aktivt valg om å ha en eier av denne typen.

Selv om det var vanskelig å forutse unntakstilstanden som herjer nå, tar man en risiko ved å gå inn på en slik type avhengighet Chelsea har overfor eieren sin.

At det nå blir trangere tider for klubben, som en følge av valg Abramovitsj har tatt over lang tid, er til en viss grad en påregnelig konsekvens av karusellen de har hoppet på.

Det er sikkert kjipt å være Chelsea-supporter nå. Men medlidenheten bør brukes helt andre steder enn å felle en tåre i deres retning.

Det jobbes i kulissene med hvordan klubben kan drives den kommende tiden, og med å få finne en spiselig måte å få gjennom et salg på.

Klubben klarer seg sikkert, og det er ikke bare usunt dersom den må gjennom en skikkelig økonomisk hestekur.

Vi vet ikke hvor ille det blir, men én ting er sikkert: Det blir ikke så lett for Thomas Tuchel ved neste korsvei å avfeie substansielle spørsmål med at han bare er en fotballmanager...