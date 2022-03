Kommentar

Skisporten ved et veiskille: Avgangen måtte komme

Av Leif Welhaven

Erik Røste søker ikke gjenvalg som skipresident.

Det oser ikke av nytenkning at den 71 år gamle forgjengeren skal lede jakten på etterfølgeren til Erik Røste (61) som skipresident.

Krefter innad i skiforbundet arbeidet med å tvinge gjennom en annen president enn Erik Røste. Nå er den problemstillingen ikke relevant lenger. Etter 10 år, en haug med gullmedaljer og en uhorvelig mengde bråk, velger den kontroversielle skipresidenten selv å tre til side etter skitinget.

Det valget er klokt. Etter så mye turbulens måtte avgangen komme på et tidspunkt, og det kan være lurt å lese rommet i tide.

Tidligere FIS-visepresident Sverre Seeberg (71) leder jakten på Erik Røstes etterfølger. Her sammen med daværende FIS-president, nå avdøde Gian Franco Casper.

Uansett vil det rent tidsmessig være godt for skisporten med et skifte på toppen nå, etter så mange år med samme president.

Det er et strukturelt problem i mange idrettsorganisasjoner at ledere tviholder på makten for lenge. I Det internasjonale skiforbundet (FIS) hadde det til og med Gian Franco Kaspers periode bare hadde vært fire presidenter på 100 år. Det er ikke spesielt dynamisk.

Striden mellom Erik Røste og Clas Brede Bråthen har vært opprivende.

Slik sett skal Erik Røste ha ros for at han nå innser at nok er nok, og at det er tid for å slippe en annen til. Men hva skiftet innebærer vil avhenge veldig mye av hva som skjer fremover. Nå har en 63 år gammel mann nylig gitt seg som landslagstrener i langrenn, og en 61 år gammel toppleder av samme kjønn gir seg snart.

Hvem erstatter dem? Og hvor stor grad av nye tankebaner og interesser får vi inn i en tradisjonelt konservativ organisasjon?

Det kan godt være at det kommende presidentvalget gir oss en god og åpen prosess, som ender med at det lanseres en drivende dyktig toppsjef som setter modernisering av forbundet høyt på agendaen,

Men det må være lov til å undres over hvor visjonært og fremoverlent skiforbundet har valgt å innrette seg når det gjelder hvem som har ansvaret for å fremme en kandidat.

I norske idrettsorganisasjoner har valgkomiteen en enorm innflytelse, og det har svært mye å si hvem som får nøkkelrollene her.

I Norges Skiforbund er det Sverre Seeberg (71) som leder valgkomiteen.

I den grad det nå er viktig for forbundet å få avstand til pampestempelet i ledelsen, og å prioritere nye tanker, er det da rett mann som leder jakten på den neste presidenten?

Forbundet står i en brytningstid, der veldig mange diskusjoner bør tas om veien videre. Kan en som har vært så sentral i etablissementet bli et fyrtårn for forandring?

Seeberg selv har jo svært lang fartstid som idrettstopp, ikke minst internasjonalt. Seeberg har selv vært skipresident før Røste, og han har både vært styremedlem og visepresident i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Bare tiden vil vise hva valgkomiteen kommer frem til, men det er en fare for at det tenkes i for kjente spor når ansvaret holdes så tett på historien.

Når Erik Røstes presidentperiode skal oppsummeres, er det en svært sammensatt øvelse å begi seg inn på.

Medaljemessig har tiåret uten tvil vært usedvanlig vellykket. Det kan drøftes hvor stor ære eller skyld en president skal ha for oppturer og nedturer i store mesterskap, men det er ingen tvil om at Røste skal ha en dose kred for seiersmaskinen norsk skisport har vært på hans vakt.

Samtidig har det vært en nær sammenhengende rekke konflikter, der håndteringen av striden rundt Clas Brede Bråthen vil forbli en betydelig ripe i lakken. Det samme gjelder systemsvikten som ble rullet opp rundt de to norske dopingsakene. Egentlig er det merkelig at Erik Røste kunne bli sittende etter den strukturelle svikten som kom frem den gangen.

Johaug-saken var en vanskelig periode i Erik Røstes presidentskap.

Det har også vært et spørsmål om Røste har tilegnet seg mer makt og innflytelse enn det er naturlig at en president skal ha. Hvordan unngå å gå i beina på generalsekretæren, som skal styre den daglige driften, om den øverste tillitsvalgte er overalt?

Skal en styreleder tjene halvannen million og ha det som heltidsverv?

Arbeidsfordelingen her var et av punktene evalueringsutvalget etter det Røste kaller «hoppsaken» var opptatt av og kritisk til. Strengt tatt burde den saken kanskje bli kalt noe helt annet, all den tid den handler like mye om problemer i toppledelsen.

Her vil det fort bli et relevant spørsmål om Ingvild Bretten Berg har den nødvendige tilliten til å forbli generalsekretær, eller om endringene vi nå får burde innebære helt blanke ark på toppen.

Det er også et spørsmål hvordan skisporten vil forholde seg til dilemmaene som drøftes av det såkalte Hildrum-utvalget.

Skal vi få mer makt til president og generalsekretær på grenenes bekosting, eller er det å vri forbundet i en mindre demokratisk retning?

Slike spørsmål er avgjørende for en ny toppleder å være påskrudd rundt, og skisporten står foran vanskelige diskusjoner fremover.

Vi lever i en tid der idrettsledelsen er blitt utfordret på mange punkter. Flere organisasjoner har stått i en spagat mellom tradisjon og modernisering. Her har Røste i litt for mange saker fremstått som en representant for den gamle tiden, og det gjelder også presidenten før ham igjen.

I en tid der medlemstallene stuper og sporten er presset av alt fra klimaspørsmål til kostnadsproblemer og konkurranse fra andre som frir til ungdommen, er det ikke likegyldig hvem som skal overta roret.

Skisporten har en unik sjanse til å få den nye starten organisasjonen trenger, med en president som være mer samlende enn forgjengeren har vært.

La oss håpe organisasjonen benytter den godt.