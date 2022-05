Leder

Groteske nazi-anklager

OPPRØRENDE PÅSTANDER: Utenriksminister Sergej Lavrov påstår at Adolf Hitler hadde jødisk bakgrunn.

På italiensk TV i helgen kom Russlands utenriksminister Sergej Lavrov med opprørende historieforfalskning. Lavrovs påstander om nazisme i Ukraina er ikke løsrevne forsnakkelser, men et uttrykk for Kremls systematiske krigspropaganda.

I flere år har regimet i Moskva spredd vrangforestillinger om at nynazister har tatt makten i Ukraina, at disse har begått folkemord mot russisktalende og at de utgjør en overhengende trussel mot Russland.

For å få historien til å henge sammen er det om å gjøre å fremstille Ukrainas folkevalgte president Volodymyr Zelenskyj som nazist, eller i det minste som «et instrument for nazi-ekstremister», som Lavrov uttrykker det.

Zelenskyj har jødisk bakgrunn. Han har familiemedlemmer som kjempet og falt i kampen mot Nazi-Tyskland under andre verdenskrig.

Det er absurd å omtale ham som nynazist eller nazisympatisør. Men Lavrov har en forklaring. På italiensk TV påsto han endog at Adolf Hitler hadde jødisk bakgrunn.

STERK REAKSJON: Israels utenriksminister Yair Lapid sier Lavrovs uttalelser er historisk feil.

Naturlig nok reagerer Israel skarpt på Lavrovs uttalelser. Det bør alle demokratiske land gjøre, og ta tydelig avstand fra slike groteske anklager.

Utenriksminister Yair Lapid karakteriserer Lavrovs påstander som «utilgivelige, opprørende og historisk feil». Han har helt rett.

Det er også en annen side ved det Lavrov sa som er dypt problematisk. Det israelske Holocaust-senteret Yad Vashem peker på at dette er en fornærmelse mot nazismens ofre.

Nazistenes drepte seks millioner jøder i utryddelsesleirer. Ukrainske jøder var blant ofrene.

Men noen overlevde Holocaust og fortsatt finnes det noen tusen jøder i Ukraina som har minner om forfølgelsene den gang. De var barn eller unge da de måtte flykte i krigsårene.

Nå må mange av disse eldre menneskene forlate sine hjem enda en gang, denne gang på grunn av Russlands brutale krigføring i Ukraina.

BLIR ANGREPET: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj utsettes for grove påstander fra Krem.

Lavrovs språkbruk er et grelt eksempel på hvordan Kreml bruker konspirasjonsteorier og grunnløse påstander for å rettferdiggjøre krig mot en selvstendig nasjon.

Da Russland gikk til angrep talte Vladimir Putin om at målet var å avmilitarisere og denazifisere Ukraina.

På Putins propagandashow på årsdagen for Russlands annektering av Krim var slagordet «For en verden uten nazisme». På minnedagen for seieren over Nazi-Tyskland i neste uke kan vi forvente at Putin følger samme manus.

Russerne led store ofre i kampen mot nazismen under andre verdenskrig. Putin og hans krets forsøker å bruke dette for å legitimere angrepet på Ukraina.

Men nazisme-anklagene er kun et påskudd.

Den virkelige begrunnelsen er Putins ambisjoner om å gjenopprette en storrussisk rike.

Et demokratisk Ukraina som søker samarbeid med vestlige land står i veien for hans plan. Derfor gikk Putin til krig.

