Disse kan kaste Boris

Av Yngve Kvistad Kommentator

PETERBOROUGH (VG) De samme velgerne som sikret Boris Johnson nøklene til Downing Street kan nå kaste ham ut av statsministerboligen.

– Den som lever ved brexit-sverd, skal dø ved brexit-sverdet, filosoferer håndtegner Hagen, mens vi rusler over torvet i Peterborough, et avgjørende valgdistrikt i grevskapet Cambridgeshire, 74 engelske miles nord for London.

Byen har markert religiøse og politiske skillelinjer i mange hundre år, og var en gang delt i to mellom monarkistene som støttet Karl I og Oliver Cromwells tilhengere.

Da Cromwell hogde hodet av kong Karl, gikk den republikanske bermen amok i byens enestående normannerkatedral, Maria Stuarts gravkirke. Raseringen til tross, 1100-tallsbygget er et av Englands mest intakte.

Vi stopper ved en majestetisk paviljong midt på bytorvet. The Guildhall. Oppsatt for å ære gjenreisningen av monarkiet i 1660. Den brolignende konstruksjonen fremstår som et håndslag for å føye de stridende parter sammen. Helt inntil vår tid er øvre del blitt brukt som bystyresal, kompromissets lokale storstue.

Siden 1541 har Peterborough sendt parlamentarikere til Westminster, vekselvis fra høyre og venstre side. Befolkningsmessig er byen på størrelse med Trondheim, og var i sin tid et industrisentrum med øyrikets største produksjon av teglstein. Slik fikk den også landets hurtigst voksende konsentrasjon av italienske immigranter, en faktor som fortsatt setter sitt preg på omgivelsene.

Boris Johnson, fotografert denne uken.

Brexit-land

Fabrikkene er borte, men et omstillingsprogram som gjorde Peterborough til øst-Englands ledende vekstområde på 1990-tallet, fortsetter å tiltrekke seg nytt næringsliv.

I dag er Peterborough en blanding av soveby for London-pendlere, stordriftsaktører som har flyttet ut av den britiske hovedstaden, samt geskjeftige gründere, hvorav flere nok har fått høre historien om bysbarnet Henry Royce, grunnlegger av verdens staseligste bilmerke.

I 2016 stemte et overveldende flertall for brexit, samtidig som Labour ble største parti. Da Boris Johnson i 2019 sikret de konservative en formidabel seier, var Peterborough en av kretsene som skiftet farge.

Det er i Labour-bastionene i Midlands og nord i England, den såkalte «røde veggen», samt bygdebyene og i gamle industrisentra som her i Peterborough, at slaget atter står.

Folkeavstemning

For når britene kommende uke går til stemmelokalene – i det som er kalt det viktigste lokalvalget i rikspolitikken noensinne – kan det hele bli en folkeavstemning for eller mot landets festglade statsminister.

Det rådende valgsystemet er britisk innviklet, som en middelaldervev, hvor intrikate forordninger i de historiske kongedømmene Skottland, England og Wales, er renninger i et lappeteppe av grevskap, regioner, fylker, distrikter, kommuner, bydeler og valgkretser.

Enkelte forvaltningsnivå skiftes ut i sin helhet hvert fjerde år; enkelte velger å bytte halve forsamlingen hvert annet år; atter andre velger en tredjedel hvert år i tre år, men avstår fra valg det fjerde året.

Noen lar seg velge av en hatt ved fullmåne, men det er helst i Harry Potter-universet.

PÅ RØD LØPER: Utenfor Downing Street torsdag, da han tok imot den sveitsiske presidenten Ignazio Cassis.

Et dødsstøt

Sikkert og visst, derimot, er det valg til de nasjonale parlamentene i Skottland og Wales hvert femte år, samt til den nordirske folkeforsamlingen. I tillegg velges enkelte offentlige embeter for fire år om gangen. Og så er det suppleringsvalgene, til Westminster og regionene, som avholdes alle år.

I 2022 sammenfaller flere valg, slik at flere tusen representanter til kommunestyrer og regionråd skal utvelges eller vrakes. Derfor betraktes valgrunden som representativ for landets syn på den skandaleridde statsministeren.

Ifall regjeringspartiet går kraftig tilbake og taper terreng, bokstavelig talt, vil det bli tolket som et forvarsel om at Boris Johnson ikke bør være statsministerkandidat ved parlamentsvalget i 2024.

Det er et omen BoJo selv har sagt han ikke vil estimere, mens profilerte røster i hans egen parlamentsgruppe har minnet om at det slett ikke er opp til ham å avgjøre.

Tvert imot har sentrale ledere av tradisjonelt tunge parlamentskomiteer sagt i klartekst at selv om det er «ugunstig» å bytte partileder midt i en pågående krise, er det «mindre gunstig å utsette» prosessen med å finne en ny statsministerkandidat til «når det er for sent».

Underforstått fryktes det at politietterforskningen av ulovlige fester i Downing Street vil gi flere bøter, at den sivile Sue Gray-rapporten fra embetsverkets granskere vil være et dødsstøt, ifølge The Times, og at den nylig nedsatte parlamentskommisjonen vil konkludere med at Boris Johnson forsettlig feilinformerte nasjonalforsamlingen.

Partygate

Så langt tyder meningsmålingene på en brutal Tory-smell, selv i områder hvor de konservative tradisjonelt har gjort det bra og har populære kandidater. Noen indikerer et tap på mer enn tusen seter, mens konservative The Telegraph anslår en tilbakegang på 800. Sky News tar høyde for mer edruelige 400, men tror likevel det vil være nok til å sette i gang lederdebatten.

– Brexit var avgjørende for min støtte til Boris, sier en torvhandler vi kommer i prat med. Aksent og ansiktsglød indikerer at familiens vugge sto nærmere Kashmir enn Kent.

– Nå er Boris avgjørende for at jeg støtter noen andre. Kanskje Labour. Ikke fordi jeg vil ha Keir Starmer som statsminister. Men fordi jeg IKKE vil ha Boris. Jeg tror ikke lenger på ett ord av det han sier.

Nesten åtte av ti velgere mener det samme. Ifølge 78 prosent av britene har BoJo løyet om «partygate» – fuktige fester som ble holdt i Downing Street mens resten av landet var stengt ned.

Mer enn halvparten av alle spurte, Tory-tilhengere inkludert, synes Boris burde gå av. I anstendighetens navn.

En statsminister som har brutt loven, blitt tatt i løgn, som fortsatt etterforskes av politiet for fem andre lovbrudd og som i tillegg er gjenstand for to sivile granskninger, er ikke en som leder med eksemplets makt.

Ikke hvis målestokken er Churchills politiske autoritet eller Thatchers moralske kompass.

Her i Peterborough vekker BoJos bortforklaringer opprivende minner. For tre år siden måtte byens valgte parlamentsmedlem, Fiona Onasanya (Labour), forlate både Westminster og partiet etter å ha løyet om en fartsbot.

Bilen hennes var blitt målt til 41 miles (66 km/t) i en 30-sone (48 km/t), men hun benektet forholdet fordi en kamerat angivelig hadde kjørt. Kameraten viste seg imidlertid å være utenlands, og da broren påtok seg rollen som fartssynder, ble hun tiltalt og dømt til tre måneders fengsel for å ha villedet påtalemakten.

En fillesak, i og for seg, men for den unge advokaten som skulle bli «Labours første kvinnelige statsminister» var det ingen bønn. Som medlem av den lovgivende forsamling ble det slått ekstra hardt ned på at hun hadde forsøkt å lyve om sitt eget lovbrudd.

Lokalvalget torsdag handler strengt tatt om søppeltømming, skoleruter og sykehjem. Men vanlig folk vil trolig også gå inn i stemmelokalet med en mening om hvorvidt loven er lik for alle.