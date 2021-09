REELT MANGFOLD: – Vi må bli like flinke til å jobbe med å skape toleranse, aksept og respekt i minoritetsmiljøene som vi gjør i det norske samfunnet for øvrig. Bøkene til Abid Raja og Laial Ayoub (bildet) viser hvor utbredt problemene er, skriver Kimiya Sajjadi.

Debatt

«25 under 25»: Mangfoldsdebatten gjelder også for minoritetsmiljøer

Vi må bli like flinke til å jobbe med å skape toleranse, aksept og respekt i minoritetsmiljøene som vi gjør i det norske samfunnet for øvrig.

KIMIYA SAJJADI, jusstudent og mangfoldskonsulent

Når vi snakker om mangfold og inkludering, er det en ting som plager meg. Det som plager meg er at mangfoldsdebatten har blitt en «oss» og «dem» debatt, hvor fokuset er på at majoriteten skal ha aksept og respekt overfor minoritetene. Det er en misforståelse. Mangfold og inkludering handler om å ha et samfunn hvor alle mennesker respekterer hverandre.

For meg er det et paradoks at hatet mot homofile, andre religiøse og etniske grupper, og kvinneundertrykkelsen som eksisterer blant noen minoriteter ikke er en like stor del av mangfoldsdebatten.

Jeg har vært vitne til et tosifret antall mennesker som lever et dobbeltliv i frykt av å vise at den de elsker er fra et annet land, eller guden de tror på avviker fra familien sin. Rett etterpå klager de over at det norske samfunnet ikke er tolerante nok.

Jeg har vært vitne til foreldre som tar fra barna enhver form for frihet i frykt av at de skal bli fornorsket. Rett etterpå klager de over at det norske samfunnet ikke er inkluderende nok.

Jeg har vært del av samtaler hvor folk sier at mennesker med skeiv bakgrunn er forkastelige. Rett etterpå klager de over at det norske samfunnet ikke er aksepterende nok.

Vi kan begynne å lage en diskusjon rundt hvor omfattende og utbredt dette problemet er, men det er bare støy. Poenget er at det er et problem. Det er så mange artikler, filmer, podcaster og profilerte personer som snakker om disse problemene. To ferske eksempel er Abid Rajas nyeste bok «Min skyld», og Laial Janet Ayoubs «Min vei til frihet». Hadde det ikke vært reelt, eller ubetydelig hadde det ikke vært så mange saker om det.

Om det er rart at vi ikke har kommet lenger? Jeg mener nei. Samfunn blir ikke tolerante av seg selv. Det er noe som må jobbes med. Vi må bli like flinke til å jobbe med å skape toleranse, aksept og respekt i minoritetsmiljøene som vi gjør i det norske samfunnet for øvrig. Hvis vi vil bli akseptert, må vi også akseptere.

Det er ikke lett å endre på holdninger, men hvis vi forventer at det norske samfunnet skal endre på sine, må vi også endre på våre. Det brennende engasjementet vi har for å kunne være oss selv i Norge og bli akseptert for den vi er, må vi også ha overfor våre egne. Vi kan få all friheten i verden fra vårt kjære land, men om vi blir holdt igjen fra holdningene i våre miljøer har vi kommet like langt.

Ikke alle flerkulturelle sitter på holdningene som er beskrevet over. Men det betyr ikke at vi ikke skal snakke om det.

Det er akkurat det samme som at ikke alle nordmenn er rasister og diskriminerende, men det stopper oss ikke fra å ta opp disse temaene daglig. Vi har alle et ansvar for å bidra til å bygge et samfunn med toleranse, respekt og aksept overfor andre medmennesker. Det er ikke lett fordi det er i menneskets natur å holde seg unna det som er annerledes enn seg selv. Det er det som er trygt, og i vår natur.

Hensikten min er ikke å sette søkelys på problemet, men løsningen. Løsningen er at du, jeg, og alle andre i samfunnet skaper debatt rundt hvor utfordringene ligger og hvordan vi kan løse dem. Jeg kjemper denne kampen, ikke for å gjøre en allerede sårbar gruppe mer sårbar, men ut av kjærlighet.

For vi vil alle være bedre tjent med respekt, aksept, og toleranse – uansett om det er på skolen, arbeidslivet, eller i storfamilien.