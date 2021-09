Leder

Endelig - endelig - endelig!

KLEMTE TIL: Rommet var fullt av følelser da helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg ledet sin kanskje siste pressekonferanse om corona. På oppfordring ga de hverandre en klem.

Som det har kostet. Men vi har altså klart det. Sammen.

Fredag var det altså gått 561 dager siden 12. mars 2020 og nedstengingen av Norge. Siden den gang har vi hatt tiltak.

– Nå er tiden kommet, nå skal vi tilbake til en normal hverdag, sa Erna Solberg på regjeringens pressekonferanse, hvor helseminister Bent Høies stemme sprakk da han tok farvel med meteren sin.

For på denne dagen skulle regjeringen – endelig – gjenåpne Norge igjen. Og det skjer altså fra lørdag 25. september kl 16.00.

Det må bli en merkedag.

For tenk så mange ekstreme dager det har vært! Få eller ingen av oss har vel opplevd noe lignende tidligere.

Men nå blir det igjen lov å dra med alle kompisene på fotballkamp. Og du kan gå med storfamilien på restaurant, uten å bekymre deg for om du spiser sushi med feil familiemedlemmer.

Hoteller, turiststeder, transportbransjen, utesteder og kultursektoren kan igjen få forutsigbarhet og begynne å planlegge arrangementer og motta så mange folk som de vanligvis er skodd for.

Nå blir det til og med nattklubb igjen, med helt lovlydig klining!

Og det skulle bare mangle.

Vaksinene har svekket viruset og gjort det til noe FH sammenligner med influensa.

Mens vi tidligere i pandemien så kraftige hopp i innleggelsene etter smittebølger, er den sammenhengen brutt. Fordi folk som er vaksinert er godt beskyttet mot alvorlig sykdom.

På dette store året har vi klart det utroligste. Vi har holdt viruset i sjakk mens vitenskapen har jobbet på høygir med å skaffe verden vaksiner mot viruset.

Og det har altså lykkes.

Men det har kostet enormt. Barn har tapt skolegang, bedrifter har gått konkurs, folk har mistet jobben, blitt syke, vært isolert og redde.

Til tross for alt dette, er Norge er blant de landene som har klart seg best i pandemien. Vi har faktisk hatt færre døde enn vanlig.

Det har vi klart godt hjulpet av oljemilliarder og høy tillit i befolkningen. Nordmenn har stort sett fulgt reglene lojalt og gått mann av huse for å få vaksine.

Vi ser det også nå som pandemien er på hell, at opphentingen går bedre her enn i andre land.

Vi har lært ekstremt mye denne tiden. Vitenskapen har tatt syvmilssteg. Og dette vil komme oss til gode også i årene fremover. Vi står bedre rustet nå – mot en rekke sykdommer.

Neste gang et nytt virus prøver seg, er vi klare.

Men før den tid: Nå skal vi bare nyte det som er en normal hverdag. For at ting blir normalt igjen er den beste nyheten på over et år.