Leder

Utgått på dato

HUSARBEID: Au pair-ordningen var opprinnelig et kulturutvekslingsprogram for ungdom. Nå misbruker stadig flere ordningen til å skaffe seg billig hushjelp.

Økende misbruk tilsier at au pair-ordningen bør avvikles.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Siden 2013 har mediene hatt en rekke avsløringer om hvordan norske vertsfamilier utnytter et system som tillater dem å skaffe seg billig hushjelp.

Langt de fleste behandler sine au pairer skikkelig, eller i det minste i tråd med retningslinjene for bolig, arbeidsmengde og avlønning. Samtidig har rekordmange personer blitt utestengt fra å bruke ordningen på grunn av brudd på vilkårene.

Dagens Næringsliv presenterte mandag ferske tall fra KOM, Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel.

Her fremkommer det at siden coronaen brøt ut har antallet som ikke får lov til å ha au pair hjemme hos seg blitt fordoblet. Fra 32 i første halvår 2019 til 63 personer per 1. juli 2020. Det høyeste antallet noensinne, ifølge UDI.

les også VG mener: En ren hushjelpsordning med uanstendig lav lønn

Også Caritas, den katolske kirkes nødhjelpsorganisasjon som siden 2017 har drevet et nasjonalt au pair-senter, mottok siste år 1890 henvendelser – en økning på 700 tilfeller sammenlignet med 2019 – og fulgte opp 60 au pairer som hadde en vanskelig situasjon hos sin vertsfamilie.

I 2013 og 2015 avslørte VG hvordan au pairer som kommer til Norge ble utnyttet på det groveste. I 2017 ble et milliardær-ektepar i Oslo dømt til fem måneders ubetinget fengsel for å ha misbrukt ordningen.

I 2019 skrev Aftenposten at daværende justisminister Jøran Kallmyrs (Frp) au pair hadde måttet forlate landet etter uklarheter om arbeids- og oppholdstillatelse. UDI omgjorde siden avslaget, og lot henne komme tilbake.

les også La oss fremsnakke au pair-ordningen!

I kjølvannet av alle disse sakene har politikerne tatt til orde for innskjerpelser eller avvikling av ordningen. Men argumentasjon og posisjoner har vekslet. I 2015 la Senterpartiets Marit Arnstad frem forslag i Stortinget om å avvikle, men ble nedstemt av Ap, H, MDG og Frp.

Fire år senere foreslo Ap og SV å skrote ordningen. Da ble den reddet av den borgerlige regjeringen samt Sp.

Nå har både Ap og SV programfestet at au pair-ordningen skal vekk. Sp kommer neppe til å protestere.

Vi har ment på denne plass gjentatte ganger at dette er en utdatert ordning. Den var opprinnelig ment som tosidig kulturutveksling for ungdom på tvers av landegrensene, men har utviklet seg til et ensidig program for anskaffelse av rimelig avlastning i hjemmet.

les også Over 200 au pairer utvist fra Norge siden 2016

Av 538 førstegangs oppholdstillatelser til au pairer i 2020, var nesten 90 prosent fra Filippinene. Det i seg selv er en indikasjon på at dette handler mer om et arbeidsmarked, og ikke kulturutveksling med lommepenger og «lettere husarbeid og/eller barnepass for vertsfamilien», som det heter i UDIs retningslinjer.

Det er en ærlig sak å trenge avlastning i en travel familiehverdag. Da kan man for eksempel ansette en praktikant – med ordnede arbeids- og lønnsbetingelser.

Mange vil hevde at det ikke er riktig å legge ned en hel ordning på bakgrunn av at noen misbruker den. Dessverre er «noen» blitt i overkant mange.

Vi mener at det nå er nok av eksempler på at ordningen ikke lenger fungerer etter hensikten. Da kan den like gjerne avvikles.