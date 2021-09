Leder

20 år etter

GROUND ZERO: Brann- og redningsmannskaper på Manhattan, to dager etter terrorangrepet mot World Trade Center.

Det som skjedde 11. september 2001 startet en kjedereaksjon av hendelser som har preget vår samtid.

Konsekvensene er merkbare, 20 år etter. 11.9. endret våre samfunn og påvirker vår livsførsel. Vi kan ikke lukke boken om 11. september. Siste kapittel er ennå ikke skrevet.

Joe Biden blir den første president som holder en minnetale om 11. september, etter at amerikanske og allierte styrker har trukket seg ut av Afghanistan. De tre foregående presidentene har talt om at de forferdelige hendelsene samlet amerikanerne i sorg, men også i besluttsomhet.

Det var nok riktig, i den første tiden. Amerikanerne stilte seg bak daværende president George W. Bush. Et flertall i befolkningen støttet hans krigserklæring mot de som var ansvarlige for ugjerningen, Osama bin Laden, al-Qaida og Taliban, som tillot terroristene å operere fra Afghanistan.

NATO erklærte at angrepet på USA var å anse som et angrep på alle medlemmer i alliansen. Senatet vedtok hurtig, mot bare én stemme, de omstridte Patriot-lovene som ga myndighetene vide fullmakter til å drive overvåkning.

Mens snart slo enigheten sprekker. Det splittet amerikansk opinion og den vestlige allianse da Bush bestemte seg for å gå til krig mot Irak i 2003.

I en kritisk fase i forsøket på å stabilisere Afghanistan etter Talibans fall valgte Bush å føre en krig på to fronter. De siste årene har USA og NATO lett etter en utvei fra Afghanistan.

Dessverre er ikke oppdraget fullført. Internasjonale terrornettverk, i særdeleshet IS, utgjør en alvorlig trussel i Afghanistan, og i mange andre land. Trusselbildet er blitt mer komplisert. Det liberale, vestlige demokrati er under angrep fra flere hold. Det er ikke utelukkende voldelige islamistiske grupper som utgjør en fare, men også ekstremister som motiveres av rasisme, fremmedhat og konspirasjonsteorier.

I dag minnes USA den grufulle dagen og nesten 3000 uskyldige mennesker som ble drept. Det er også en anledning til å minnes de mange som falt i krigen mot terror, og de utallige sivile ofrene. Det som skjedde i USA 11.9. var en forløper for den terror som senere rammet Europa så hardt.

11.9. kom som et sjokk. Nå vet vi at terrorister vil forsøke å ramme oss. En lærdom av 11. september er behovet for et sterkere samarbeid mellom sikkerhetstjenester, både i de enkelte land og over landegrensene.

Vi vet også at innsatsen mot voldelig ideologi må føres på mange plan, også i det sivile samfunn.

To blå lyssøyler opplyser i natt himmelen over Manhattan. De symboliserer tårnene som falt. De står som tegn på lys i mørket. Vi må aldri glemme. Vi må være årvåkne. Vi må stå sammen mot de mørke kreftene. Da vil demokratiet vinne.