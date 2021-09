Kommentar

Advarsel: Klemmefare! Ligg unna!

Av Leif Welhaven

Erna Solberg og Bent Høie klemte til for å feire at samfunnet skulle åpnes.

Søk dekning for det klamme og kleine. Klemme-klemma er tilbake!

I måned etter måned har meteren vært et sosialt skjold.

Et vern mot situasjonen vi introverte bokstavelig talt ikke vil omfavne.

Klemmen.

Jeg snakker ikke om den du gir naturlig til barna dine eller de aller, aller nærmeste i livet. Men om klemme-dilemmaene.

Altså livets små og store møter som byr på favnen full av hodebry.

Hvorfor skal du klemme?

Hvem skal du klemme?

Når skal du klemme?

Hvor lenge skal du klemme?

Kan du slippe unna å klemme?

Skal du holde rundt mens du klemmer?

Klappe på ryggen mens du klemmer?

Disse intimsfære-invaderende spørsmålene slapp vi jo unna i tiden da avstand ga pluss i boken. Men plutselig er ikke kohortfri klemming lenger å anse som et brudd på Nakstads norske lover.

Vi husker alle hvordan Jens Stoltenberg og Trond Giske satte det som må være norgesrekord i å ha det ukomfortabelt. Men hvor mange av oss må lide oss gjennom noe lignende fremover?

38 år etter at Teigen & Skorgan-klassikeren «Cheek to cheek» kom ut, har visst klemmerne blant oss brått fått overtaket igjen.

Mange har nemlig fått det for seg at pandemiparkeringen skal markeres med en hel bråte kinn-kontakt, også mellom folk som ikke kjenner hverandre så veldig godt.

Det er klemmens tidsalder, om man skal tro sosiale medier og andre dype visdomskilder.

Men selv om veldig mye har vært stusslig de siste månedene, har det ikke egentlig vært litt deilig å være skånet for disse situasjonene?

At du kunne møte en bekjent du ikke hadde sett på noen år, vel vitende om at de sosiale kontaktkodene var bestemt for deg. Den luksusen er borte nå, den deilige distansen er ikke lenger sikret.

Dersom vi hadde vinket farvel til en pandemi for en generasjon siden, hadde vi nok sluppet unna klemmens klør.

For selv om det er uvisst hvor klemmen som fenomen egentlig stammer fra, er det i nyere tid at kontaktformen virkelig skjøt fart.

A-magasinet er blant flere som har viet temaet oppmerksomhet gjennom tidene. Her fikk den tidligere NRK-profilen Petter Nome en del av æren eller skylden, avhengig av foretrukket fortegn. Han hadde et TV-program på 90-tallet der klemmen ble allemannseie, attpåtil mellom menn.

Og vi når jo kleinhetenes innerste kjerne når vi kommer til den klossete og påtatte teknikken når du klemmer kameratene dine. Den settingen har vel heller ikke vært sårt savnet de siste månedene. Om noen menn skulle trenge ytterligere argumenter for å slippe klemmepresset, kan vi lene oss på at forskning viser at den helsefremmende effekten angivelig først og fremst gjelder kvinner.

Tidlig i pandemien filosoferte jeg over hva denne nedstengningen ville gjøre med oss: Ville nordmenn ta turen ut av det sosiale kjøleskapet?

Tja. Avkjølt temperatur er vel egentlig ganske digg?

Noen vil nå for alt i verden bytte ut den behagelige hjemmepulten med klemmebonanza på kontoret, slik at man kan brukes masse tid på flytte seg fra en skjerm til en annen.

Selv liker jeg klistremerket som gjerne finnes på gravemaskiner, som en vennlig påminnelse om å holde seg litt unna.

Der står det noe sånt som «Advarsel: Klem(me)fare…»