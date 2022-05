Kommentar

Blir det aldri nok?

Av Ole Kristian Strøm

SORG: En prest trøster sørgende elever ved skolen i Uvalde, Texas.

Nok en gang rystes USA av massemord på skolebarn. 19 barn og to lærere har mistet livet. Hvorfor i all verden skjer det aldri noe?

For oss her hjemme er det ganske så uforståelig at amerikanske politikere ikke bare setter ned foten og strammer inn våpenlovene.

Dessverre kommer det heller ikke denne gang til å skje noe. Det som venter oss, er nok en gang sorg, skam og desperasjon over politikernes manglende vilje til å gjøre noe.

Det har vært 221 masseskytinger så langt i 2022. I Texas tirsdag gikk det skikkelig galt da en 18-åring nå er mistenkt å ha begått det som er den verste masseskytingen på en barneskole i USA på et tiår. 19 barn og to lærere er bekreftet døde.

Nok en gang har en mor og en far mistet sitt barn, en skoleelev har mistet sin bestekompis. Det er smått absurd at man må forberede sine barn og elever på at noe slikt kan skje.

Antall ofre i Texas er flere enn i den beryktede Columbine-massakren i 1999, som ble et symbol på at ting var ute av kontroll.

Det som skjedde i Texas tirsdag, er den nest verst skoleskytingen i USA noen gang – etter Sandy Hook-massakren i delstaten Connecticut i 2012.

Den gang mistet 20 elever og seks ansatte på skolen livet. Den 20-årige massemorderen drepte også sin mor og seg selv. Barack Obama tok til tårene da han noen år senere snakket om denne blodige hendelsen.

For president Joe Biden må det som nå har skjedd i Texas være ekstra ille. Han har vært en av de store forkjemperne for strengere våpenlover, sammen med blant andre tidligere president Barack Obama.

De sloss for at det skulle bli mer inngående kontroll av hvem som får kjøpe våpen. De tapte med knapp margin da det kom til avstemning.

– Når, i Guds navn, skal vi stå opp mot våpenlobbyen, spurte Biden da han ankom Det hvite hus natt til onsdag norsk tid.

Fersk statistikk viser faktisk at skyting nå er den vanligste dødsårsaken blant amerikanske barn og tenåringer. Våpenvold har gått forbi både trafikkulykker og stoffmisbruk.

Det er ganske vanvittig å tenke på.

18-åringen skal ha kjøpt to automatvåpen på sin fødselsdag, sier Texas-senatoren Roland Gutierrez til CNN.

Det som skjedde i Texas, skulle tilsynelatende være en god grunn til at politikerne nå endelig strammer inn våpenlovene.

Men vi kan komme til å oppleve det motsatte de nærmeste dagene: At det er et argument for mer liberale våpenlover.

– Dette viser at vi må ha våpen for å beskytte oss, er argumentet.

– Problemet er ikke våpnene, men hvem som har våpnene i hendene, fortsetter de – og mener altså at «de gode» må ha våpen for å beskytte seg mot dem som vil bruke våpnene med onde hensikter.

Her i Norge er en slik tankegang ganske absurd, men i USA lever den fortsatt i beste velgående, anført av en sterk våpenlobby, som pøser på med penger, blant annet til politikere som støtter deres syn.

Kravet om strengere våpenlover kommer stort sett fra demokrater, men samtidig vet demokratiske politikere at det kan være en tapssak hvis de holder fanen høyt for innstramming.

Hvordan i all verden kan en 18-åring få tilgang til våpen som vi ser i Texas nå? Foreløpig ser det altså ut til at han har fått kjøpt det selv. En amerikaner som vil skaffe seg et våpen, ordner det enkelt og greit.

Ja, så enkelt og greit at det nå faktisk er flere våpen i privat eie i USA enn det er innbyggere. Ifølge en undersøkelse er det 400 millioner våpen ute blant de drøyt 330 millioner amerikanerne.

Det som gjør det ekstra problematisk å få kontroll med våpnene i USA, er at retten til å bære våpen er grunnlovsfestet.

– Dette dreier seg ikke om våpen. Heldigvis var det en annen på stedet med våpen som skjøt tilbake, ellers kunne denne forferdelige hendelsen blitt enda verre, sa daværende president Donald Trump, etter at 27 mennesker hadde mistet livet i First Baptist Church i Sutherland Springs, Texas, i 2017.

Trumps måte å se det på er typisk for mange amerikanere, særlig på høyresiden.

Men kan det komme en folkelig reaksjon? Særlig fra de unge? Kanskje.

Spørsmålet er om de er sterke nok. «Interstellar»-stjernen Matthew McConaughey ber amerikanerne se seg selv i speilet etter det som skjedde i Texas tirsdag. Han tilbrakte sine 12 første år nettopp i Uvalde, der skoleskytingen skjedde.

Han taler for at amerikanerne ikke nok en gang kan akseptere at det bare fortsetter som før. Visepresident Kamela Harris sier også at «nok er nok» og at «nå må vi ha mot til å handle».

Dessverre er det lite som tyder på at hun får rett.