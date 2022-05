Leder

Nei takk til EUs eggerøre

EU skal løse problemer, ikke skape nye. Problemer med mattrygghet i EU-land bør derfor løses på helt andre måter enn å påføre norsk landbruk «molbopolitikk».

Dette er en leder.

EU har bestemt at holdbarheten på norske egg skal reduseres fra 35 til 28 dager. Det er dårlig nytt for klimaet og norske bønder, og skadelig for EUs omdømme.

Bakgrunnen for lovendringen er at mange land i Europa sliter med salmonella. Salmonella er en bakterie som gjerne smitter fra husdyr gjennom kjøtt, egg eller meieriprodukter.

Norske egg er heldigvis fri for salmonella. Derfor kan man trygt spise bløtkokte egg, eller gjøre som statsminister Jonas Gahr Støre: Kose seg med eggedosis på 17. mai. Eggene er ikke som i mange andre land avhengig av varmebehandling for å være trygge.

At holdbarheten kuttes med en uke, kan fremstå som en detalj. Dessverre er konsekvensene store for norsk eggproduksjon.

Det betyr at egg må hentes oftere hos produsentene. Det skaper en rekke praktiske problemer, krever mer transport og øker kostnaden betydelig.

Det er uholdbart at norsk landbruk må betale dyrt for at søreuropeiske land har store problemer med mattryggheten, sier styreleder i Nortura, Trine Vaag, til Nationen. Det har hun helt rett i.

Norske bønder bor og driver spredt over hele landet, og gårdsbrukene er relativt små sammenlignet med europeisk standard.

Det er verdt å merke seg at dette er en viktig årsak til at Norge jevnt over har færre sykdommer, mindre antibiotikabruk og bedre dyrehelse. Når det gjelder salmonella, spiller også vårt kjølige klima inn.

Det burde være et tankekors i de landene der mattrygghet er et problem. Derfor er det også ekstra uholdbart at norsk mat skal pålegges enda større kostnader fordi man gjennom et EU-regelverk må innføre et unødvendig tiltak.

Heller ikke for klimaet er dette noen god idé. Alle bevisste forbrukere vet at egg stort sett har mye lengre holdbarhet enn det som står på datostemplingen. Matsvinnet er allerede unødvendig stort. Å kutte holdbarheten ytterligere vil bare føre til enda mer sløsing og matkasting.

Det er til å forstå at EU-skepsisen har vært stor blant norske bønder. Direktiver for krumning på agurker ble tidlig et symbol på dustete og firkantet byråkrati. Selv om det er mange år siden det utskjelte direktivet ble fjernet og agurkene fikk se ut som de ville, har dette inntrykket festet seg.

EU-regler bør være til for å løse reelle problemer. Dette er et problem Norge ikke har, men som til gjengjeld vil skape unødvendige problemer.

Det burde derfor også være i EUs interesse å gi Norge fritak.