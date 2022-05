FJERNT FRA GRO: – Det Norge (her ved klimaminister Espen Barth Eide) mangler, er motet og den politiske viljen som trengs for å forestille seg en helhetlig omstilling til et avkarbonisert samfunn som fokuserer på både forbruk og produksjon, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

N​​orge – en leder eller en klimasinke?

Norge har usedvanlig gode forutsetninger for å bane vei for en verdensomspennende energiomstilling. Men omstillingen bort fra produksjon av fossile brensler må begynne nå.

KEVIN ANDERSON, professor i energi og klimaendringer ved Universitetet i Bergen og ved universitetene i Manchester og Uppsala

Norge er selve symbolet på hvordan et land bruker energiressursene sine til å tjene den nåværende generasjonen. Men ved å gjøre dette, har dere prioritert den kortsiktige og hedonistiske velferden til innbyggerne deres i dag, fremfor utsiktene til fremtidens barn.

Dette er fjernt fra det internasjonale lederskapet Norges tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland utviste, og det innflytelsesrike bidraget hennes til bærekraftmantraet om «en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».

I skarp kontrast til dette, har etterfølgende norske regjeringer falt for fristelsen ved lettjente penger fra Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, fullstendig likegyldige til fremtidige generasjoners behov.

Men alt dette er historie. Det er bare fremtiden vi kan endre – og Norge er unikt velutrustet til å gjenoppbygge det progressive og bærekraftige lederskapet fra arven sin.

Norge er et rikt land med en liten og høyt utdannet befolkning, solid ingeniørekspertise, et misunnelsesverdig potensial for fornybar energi, og et pensjonsfond verdt 1,3 trillioner dollar.

Det Norge mangler, er motet og den politiske viljen som trengs for å forestille seg en helhetlig omstilling til et avkarbonisert samfunn som fokuserer på både forbruk og produksjon.

Verden har funnet langt mer fossilt brensel enn det som kan forbrennes om vi skal følge Parisavtalens klimaforpliktelser. Men ulike land har ulik evne til omstilling.

Derfor undersøker vår nylig utgitte rapport, «Fossil Fuel Extraction Pathways Within Paris-Compliant Budgets», hvor raskt ulike land må fase ut olje- og gassproduksjonen sin, med vitenskap som grunnmur og likestilling som rettesnor.

Analysen vår viser at Norge trenger å være blant de første landene som raskt stenger ned olje- og gassbransjen sin. Likevel deler regjeringen stadig ut nye produksjonslisenser nær den sårbare iskantsonen i Arktis. I tillegg planlegger Equinor verdens nordligste oljefelt, Wisting.

Dette er med på å sikre Norges posisjon som en av Europas mest forurensende land (per innbygger) når en inkluderer utslippene fra bruken av olje- og gassprodukter.

Et land i front for å ødelegge enhver sjanse vi har til å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader og rive opp Parisavtalen.

Ved å understreke tidsnøden som er sentral i de siste klimarapportene fra FNs klimapanel, IPCC, leverer analysen vår utfordrende konklusjoner til alle produsenter av olje og gass.

For å møte FNs likestillingsrammeverk om «felles, men differensiert ansvar», må rike land som er mindre avhengige av inntekter fra olje og gass lede an med en høyere utfasingsandel og tidligere sluttdatoer. Dette gir mindre privilegerte land litt mer albuerom.

For en 50/50-sjanse til å holde 1,5-gradersmålet, må de rikeste landene fase ut all produksjon av olje og gass innen 2034, og de fattigste landene innen 2050. Andre land er jevnt fordelt i denne tidsrammen.

Konsekvensene ved ny fossilutvikling er like utvetydige i alle land. Det finnes ikke plass til utslipp fra noen ny produksjon. Altså ingen Wisting og ingen utvikling i Arktis. Videre må Equinor umiddelbart trekke seg ut av alle planer de måtte ha i Canadas Bay du Nord og Mar del Plata i Argentina.

Et lands kapasitet til å omstille seg bort fra produksjon av fossile brensler henger nært sammen med landets ikke-fossile BNP per innbygger, og det er betydelig forskjell mellom rike og fattige produksjonsland.

Norges inntekter fra olje og gass utgjør bare 14 prosent av landets høye BNP per innbygger, i skarp kontrast til Irak og Kongo, hvor andelen er 65 prosent av en langt lavere BNP per innbygger.

Ved å se på hvor viktige inntekter fra olje og gass er for et lands økonomi, slår rapporten vår fast at de 19 rikeste olje- og gassproduserende landene (inkludert Norge) må redusere produksjonen med 74 prosent innen 2030, og slutte med all produksjon innen 2034.

Disse funnene er en konsekvens av at man i over tredve år har unnlatt å ta grep som virkelig betyr noe mot klimaendringer.

Men å få en slutt på olje- og gassproduksjonen kan, iallfall for Norges del, frigi mengder med ingeniørekspertise som kan lede an i den raske utviklingen av fornybar energi og utbedre landets aldrende transportinfrastruktur og bygningsmasse.

En eksemplarisk omstilling som denne ville samsvart med Norges opprinnelige bærekrafts-image, vist politisk integritet og lagt press på andre eksportører av fossile brensler til å følge etter.

Den norske regjeringen står overfor et skjebnesvangert valg. Den kan fortsette med den uærlige klimaagendaen sin, fastlåst i en fossiltankegang som hører hjemme i det tyvende århundret, og håpe dens egne barn ikke gjennomskuer den stusslige myten om «ren» olje.

Eller den gå rett på klimautfordringene, bruke den brede og rikholdige ekspertisen og ressursene den sitter på, og drive en dagsorden som baserer seg på integritet, mot og visjoner om en velstående fremtid uten avhengighet av olje og gass.