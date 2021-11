NØKKELROLLE: – Ingen andre fagpersoner i vårt helsevesen sitter i samme gunstige posisjon som fastlegene for å behandle psykiske lidelser, skriver Jan Ivar Røssberg og Ole R. Haavet.

Debatt

Uten fastlegen sliter psykiatrien

Blir du rammet av depresjon eller angst er det fastlegen du oppsøker. Blir du rammet av andre alvorlige psykiske lidelser, er også fastlegen førstevalg for de fleste. Må du henvises til videre behandling hos psykiater eller psykolog, er det fastlegene som følger deg og familien opp etter at du er ferdigbehandlet.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JAN IVAR RØSSBERG, overlege og professor Universitetet i Oslo

OLE RIKARD HAAVET, fastlege og professor emeritus i allmennmedisin, Universitetet i Oslo

Fastlegene har en helt sentral rolle for tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykiske lidelser. Som oftest gir fastlegen selv god behandling gjennom samtaler, medisiner og andre viktige psykososiale tiltak. Tiltak som bidrar til mindre symptomer, bedre funksjon og livskvalitet. Fastlegen behandler mellom 85 og 90 prosent av de som er rammet av psykiske lidelser i Norge. De fleste trenger ikke behandling hos psykiater/psykolog fordi de får god behandling hos sin fastlege. Uten en tilfredsstillende fastlegeordning, vil psykisk helsevern sannsynligvis knele av for mange henvendelser. Ventelisten for behandling ville blitt svært lang.

Tallenes tale er klar. Fastlegene hadde i 2020 hele 15.5 millioner konsultasjoner på dagtid og 1.2 millioner på legevakt. I omkring hver fjerde konsultasjon, fire millioner konsultasjoner, presenteres psykiske symptomer. Ferske studier viser at omkring fem prosent av disse personene, på et tidspunkt, får henvisning til spesialisthelsetjenesten. En mindre andel får hjelp fra andre kommunale tjenester.

Resten står fastlegen alene om å behandle. Skal hjelpen til denne store delen av befolkningen være optimal, må den ses og styrkes. Ingen andre yrkesgrupper i vårt helsevesen behandler så mange personer med psykiske lidelser som fastlegen.

les også KS og Legeforeningen krever fastlegeløft av den nye regjeringen

Behandlingen av psykiske lidelser baserer seg på den biopsykososiale modellen. Vi må ta hensyn til biologiske, psykologiske og sosiale aspekter ved forståelsen av psykiske lidelser og for best mulig behandling. Her er fastlegen i en helt unik posisjon. Fastlegen utelukker på best mulig måte somatiske årsaker til de psykiske lidelsene. Dette dreier seg blant annet om stoffskiftesykdommer, anemier og bivirkninger av andre medisiner personen bruker. Behandling gjennom samtaler, sosiale tiltak (tiltak på arbeid/studier, sykemelding), og antidepressive legemidler for alvorlige depresjoner, fører ofte til et godt resultat.

Fastleger får i dag verktøy gjennom utdanningen til å håndtere kriser som sorg, traumer og psykiske lidelser. Ved Universitetet i Oslo får legestudentene innføring blant annet i Kognitiv atferdsterapi og Motiverende intervju. Samtaleterapiformer som i dag er godt kjent i befolkningen og hvor effekt av behandling er veldokumentert.

Fastlegene har i mange tilfeller fulgt familiemedlemmer og familien over flere år. De har kjennskap til forhold innad i familien og sosiale forhold rundt personene, som er rammet. Vi tror alle forstår at for å behandle for eksempel en depressiv lidelse optimalt, så er det viktig med en god kjennskap til arbeidssituasjon, boforhold og ikke minst familieforhold.

Ingen andre fagpersoner i vårt helsevesen sitter i samme gunstige posisjon for å behandle psykiske lidelser.

les også Psykisk syke er ikke farlige

Psykiske lidelser kan dessverre ha et langvarig forløp. Derfor er det nødvendig med oppfølging over tid. Personer som er rammet av en psykisk lidelse kan ofte føle at de selv er oppløste og mangle struktur. Det å møte et behandlingsapparat som i sin struktur fremstår som fragmentert, er svært uheldig. Fastlegen har her en viktig rolle for struktur og kontinuitet i behandlingen.

En nylig publisert studie fra Universitetet i Bergen viste at dødeligheten samlet sett hos alle pasienter er redusert med hele 25 prosent hos de som hadde hatt samme fastlege i 15 år eller mer. Denne effekten på dødelighet var proporsjonal med varigheten av kontakten med fastlegen.

Personer med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser dør 15–20 år tidligere enn gjennomsnittet i befolkningen. De rammes av hjerte- og karsykdommer, andre livsstilssykdommer og kreft. En god oppfølging av kroppslige lidelser ved siden av den psykiske helsen er helt nødvendig for å redusere denne økte dødeligheten.

Psykiske lidelser rammer oftest første gang før vi er 30 år. Kan man hindre at en person blir sykemeldt eller uføretrygdet vil det først og fremst hindre mye lidelse for personen selv og familien, og det vil spare samfunnet for mye penger. Bare i tapt arbeid koster uførhet av psykiske lidelser samfunnet 60 milliarder kroner. Tidlige tiltak er særlig viktig for forløpet av den psykiske lidelsen.

Like viktig er det at psykiske lidelser rammer oss alle, uansett alder, kjønn, yrke, bosted og utdanning. Mer kunnskap gjennom forskning på psykiske lidelser og utvikling av effektiv behandling i alle ledd av helsetjenesten, kan bidra til å redusere disse utgiftene.