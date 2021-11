UENIG: – Så skal vi kjempe for at fraværsgrensen forsvinner fra norske skoler. For den gjør mer skade enn den hjelper, skriver Jesper Thoresen i dag.

«25 under 25»: På bærtur om fraværsgrensen

Det er alarmerende at Omdal i Unge Høyre er så prinsipielt opptatt av å tvinge syke elever på skolen at hun ser fullstendig bort fra det faktum at coronapandemien ikke er over.

JESPER THORESEN, skoleelev og fylkesstyremedlem i AUF i Agder

I et innlegg i VG kunne jeg lese at andre nestleder i Agder Unge Høyre omtaler det å midlertidig fjerne fraværsgrensen nærmest som et svik mot elevene.

Det er fullstendig feil.

For i motsetning til Omdal i Unge Høyre, ser regjeringa og jeg selv at coronasmittede elever går på skolen i frykt for å passere fraværsgrensen.

Det er nemlig ikke mange dager siden det ble rapportert om hele skoleklasser som var smittet. Og i takt med økende smitte, innleggelser og dødsfall ellers i samfunnet så er det uansvarlig å bevare et system som legger til rette for økt smittespredning.

Det at Omdal i Unge Høyre er så prinsipielt mot å midlertidig fjerne denne grensa som gjør folk syke, er ganske utrolig. Det er rett og slett et svik mot norske elever.

Særlig i tider som dette, når man blir bedt av myndighetene om å bli hjemme på grunn av lette symptomer. Ved å fjerne grensa så slipper elevene å måtte betale hundrevis av kroner for å få godkjent fravær, men Omdal vil altså straffe elever for å ta samfunnsansvar og bli hjemme ved sykdom.

Det at legekontorene rennes over av ungdommer med tette nesebor som er livredde for å ikke få vitnemål, virker heller ikke å røre ved Omdals bastante standpunkt om fraværsgrensen.

Selv ikke når det går utover fastlegenes kapasitet til å ta hånd om de som trenger det aller mest. Snakk om prioriteringer.

Det er ikke til å legge skjul på at jeg, og AUF, er grunnleggende imot fraværsgrensen, men dette er en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak. Midlertidig fjerning av fraværsgrensen er ett av dem.

Så skal vi kjempe for at fraværsgrensen forsvinner fra norske skoler. For den gjør mer skade enn den hjelper.

Vi vil heller prioritere en helsesykepleier på skolen hver eneste dag, flere lærere som tar vare på elevene og politikk som setter elevene først. Vi vil alltid ta kampen for en skole der alle skal lykkes.