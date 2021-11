TENKT SCENARIO: – Hvis bunaden blir et kostyme, da er det som om nordmenn ikke er et egentlig folk med alle sine nyanser, ulikheter og motsetninger, skriver kronikkforfatteren.

Den norske minoritetsbefolkningen

Hvordan kan vi søke ikke bare en forståelse av, men identifisering med de andre i identitetsdebatten? Her er et forsøk.

OLE GIÆVER, filmregissør

Se for deg en virkelighet der nazistene vant krigen og Norge ble innlemmet i det tyske riket. I etterkrigsårene flyttet stadig flere tyskere til de norske områdene, tysk ble det offisielle språket og det ble kun undervist i tysk på skoler, universitet og alle offentlige institusjoner i de norske områdene.

Selv om tyskere flest hadde hatt et eksotisk forhold til Norge, ble det i prosessen med å gjøre hele det tyske riket til én nasjon nødvendig å degradere og spotte alt som representerte det norske. Hvis barna prøvde å snakke norsk på skolen, ble de straffet av lærerne og mobbet av medelevene, også de barna med norske foreldre som hadde lært seg tysk.

Fortyskningen av landet var så massivt at det ble umulig å stå imot. For å klare seg i det nye tyske riket måtte man ikke bare kunne snakke tysk, man burde helst være tysk.

I løpet av noen tiår var så å si alle innbyggerne i de norske områdene blitt tyske. Men noen kjempet fortsatt imot. I Drammen bodde det noen tusen nordmenn som hadde klart å stå opp mot presset fra det tyske storsamfunnet. Der snakket de fortsatt norsk og videreførte norske tradisjoner.

For å vise at det fortsatt fantes noe igjen av det som en gang var annerledeslandet Norge, kanskje inspirere flere til å bli med i den fredelige motstandskampen, ble det viktig å ha noen identitetsmarkører. Først og fremst språket, de måtte våge å snakke norsk på offentlige steder til tross for hets og etterapinger.

Deretter kom bunaden, et klesplagg som fortalte hvor de kom fra og hvem de var. De sydde om bunaden til et mer nedstrippet arbeidsplagg slik det opprinnelig var, et de også kunne bruke til hverdags, så alle til enhver tid kunne se at det fremdeles er nordmenn i landet.

Identitetsmarkørene ga stolthet og styrke til de som ikke hadde gitt opp: Vi er her fortsatt. I språket bor historiene og verdiene våre. I bunaden bor selvrespekten vår. Vi bærer den for våre forfedre som falt i kampen, vi bærer den for oss selv.

Et par generasjoner senere er det ingen som husker krigen, ingen er ansvarlige for de brutale handlingene, for politikken som ble ført og den offentlige prosessen med å tilintetgjøre alt det norske. Til tross for nesten hundre år med hets og diskriminering, har du og familien din sammen med de noen og tusen gjenlevende nordmennene klart å bevare det norske språket og dere går fremdeles i bunad.

Det har blitt år 2021 og en debatt om hvilke kostymer det er greit å ha på seg på Halloween hardner til i mediene. Tyske foreldre skjønner ikke hvorfor barna deres ikke kan kle seg i bunad. Hvorfor må nordmennene bli så hårsåre og krenket når vi tyskere vil kle oss ut i bunad, sukker de, vi mener jo ikke noe vondt med det.

Du vet at du må tenke grundig gjennom hva du mener og sier om dette, for du vil ikke være vrang. Men det er vanskelig å holde følelsene tilbake, for du ser for deg faren din som ble banket opp nesten hver dag på barneskolen fordi han hadde bunaden på, du ser for deg lillesøstera di som hengte seg på et loft i en bygård i Oslo, ikledd den fineste bunaden hun hadde, men aldri turte å bruke. Og du tenker på sist 17. mai, da du hadde på deg bunaden på vei til en vennefrokost i Oslo, og noen tyskere ropte «jævla nordmann!» etter deg, «hut deg hjem til Drammen!»

Hvorfor må dere alltid innta offerrollen, spør en tysk mor fra TV-studioet i Berlin, hvordan vil dere jeg skal forklare for 10-åringen min at han ikke kan kle seg i bunad på Halloween? I ditt stille tenker du frem et svar du vet vil utløse et stort raseri mot deg og alle andre nordmenn, om du noensinne våger å ytre deg. Du har lyst å svare: Forfedrene deres tok landet vårt, de latterliggjorde bunaden vår og forsøkte å utslette kulturen, tradisjonene og språket vårt. Og nå vil dere ta nasjonaldrakten vår og bruke den som et utkledningsplagg.

Du mener dere har rett til det fordi det er med gode intensjoner, men dere spør likevel ikke om hva vi tenker om det. Og hvis vi antyder at det er vanskelig å se en tysker utkledd i bunad, så får vi høre at vi tar offerrollen, drar krenket-kortet.

Du og jeg er født og oppvokst i det samme landet. Her har det i uminnelige tider bodd nordmenn, men 10-åringen din kan ikke ett ord på norsk og det kan ikke du heller, 10-åringen din vet ingenting om hva ditt folk har utsatt mitt folk for, og det gjør ikke du heller. Det er ikke din skyld, du er ingen overgriper, men før du velger om du skal kle deg ut som killer-klovn eller en nordmann, spør gjerne hva bunaden betyr for meg.

Hvis bunaden blir et kostyme da er det som om nordmenn ikke er et egentlig folk med alle sine nyanser, ulikheter og motsetninger, slik det tyske folk er. For ingen kler seg ut som en tysker, hvordan skulle det kostymet sett ut når det fins så mange måter å være tysk på?

Når plagg bæres som kostymer mister de sin autentisitet og er ikke lenger ekte. Kostymer er etterligninger, noe som ikke er på ordentlig, som ikke har sjel, akkurat som zombier, mumier og spøkelser, et relieff av noe som en gang var.