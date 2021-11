KRYSTALLNATTEN: – Nazismen er en ideologi som la alt mangfold for hat. Novemberpogromen oppsto ikke i et vakuum, men som et resultat av en gradvis forskyvning av folks holdninger, skriver Oslos varaordfører. Bildet viser jødiske butikkeiere som rydder etter «Krystallnatten» i 1938.

Alle har et ansvar for å forebygge og bekjempe hatet

Jeg har aldri besøkt en synagoge før, noe jeg gjerne vil gjøre, men jeg var en del av menneskelig ring rundt synagogen i Oslo. Vi har alle et ansvar for å beskytte minoritetene i vårt samfunn.

ABDULLAH ALSABEEGH, varaordfører i Oslo (Ap)

Natten mellom 9. og 10. november 1938 i Tyskland ble et stort antall synagoger og forsamlingshus ødelagt. Jødenes butikker og eiendeler ble rasert og stjålet. Omtrent 30 000 ble arrestert og sendt til konsentrasjonsleirer, og bare denne natten ble nærmere hundre jøder drept.

I 1973 var det krig mellom arabiske land og Israel. Bahrainske jøder søkte beskyttelse hos farfar fordi de følte seg truet. Min farfar ga dem beskyttelse. Min arabiske og muslimske farfar, som aldri fikk sett Norge, lærte meg at vi må aldri generalisere.

Vi må ikke godta konspirasjonsteorier mot minoritetsgrupper. Vi må ta vare på alle, enten de tilhører samme tro, ikke tror, eller tror på noe annet enn oss selv. Jeg har også vært vitne til et svært hyggelig naboskap mellom min morfar og hans jødiske nabo i London. Møtte de hverandre, sto de alltid der i flere minutter og snakket om livet, helsen, og barna.

I år er det 20 år siden drapet på Benjamin Hermansen, ti år siden terroren på Utøya og i Regjeringskvartalet, og to år siden angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum. Konspirasjonsteorier basert på jødehat skjer fortsatt. Vi vet også at «jøde» blir brukt som skjellsord blant norske skoleelever.

Krystallnatten, eller Novemberpogromen, markerte et taktskifte der nazismen for alvor viste sitt sanne ansikt og ga verden et første innblikk i hva jødene og andre minoriteter hadde i vente. Nazismen er en ideologi som la alt mangfold for hat. Novemberpogromen oppsto ikke i et vakuum, men som et resultat av en gradvis forskyvning av folks holdninger. Over flere år med latterliggjøring, harselering, karikaturer og hets skjedde en gradvis dehumanisering, og demonisering av minoriteter. Vi må aldri glemme, fordi livene vi lever handler om valg. Vi har alle et individuelt ansvar.

Novemberpogromen gir oss alle et stort ansvar for å lære av hva som har skjedd, og jobbe mot hat og hatefulle ytringer hver dag. Det gjøres mye godt arbeid for å bekjempe rasisme. HL-senteret har i disse dager en fantastisk utstilling som heter U/SYNLIG. En utstilling som tar opp rasisme i både fortid og nåtid, med et spennende undervisningsopplegg. Byrådet har lagt fram en handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger.

For vi må sørge for at vi har et samfunn med plass til alle.