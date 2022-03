«Arbeidsoppgavene som BPA kan omfatte alt mulig, fra å bistå med matlaging eller påkledning, eller til å holde ølglasset mens vi er på fest», forteller Ida Hauge Dignes og Serenne Vikebø i denne kronikken.

Debatt

I dette yrket får du betalt for å gi meg øl

Vi er to av 3661 mennesker i Norge som har ordningen BPA, brukerstyrt personlig assistanse. For øyeblikket er det svært mange av oss som sliter med å få søkere.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SERENNE VIKEBØ (20) og IDA HAUGE DIGNES (25), studenter

Dette skyldes i stor grad den lave arbeidsledigheten, men det kan også hende at det skyldes at folk flest ikke vet hva BPA er.

En assistent fortalte oss for noen dager siden at hun hadde fortalt en venn at hun jobber som BPA. Vennen hadde sett spørrende på henne.

Da hun utdypet ved å si «personlig assistent», virket vennen enda mer forvirret, og spurte om assistenten hentet kaffe til sjefen sin.

Hun forklarte videre hva jobben går ut på og ble møtt med «åå, så du er støttekontakt?».

Slike historier hører vi ofte, og det synes vi er synd. Vi tror det er utrolig mange der ute som hadde passet perfekt som BPA, men som aldri har hørt om yrket. Med dette håper vi litt flere blir bevisst på at denne jobben eksisterer og er et alternativ for deg som søker jobb.

Les også «25 under 25»: Kjære OL-utøvere. Takk! Det er mange som har imponert under OL i Beijing. Men akkurat Birk Ruuds historie gjorde ekstra inntrykk på mange, og…

Jeg, Serenne, våkner av at assistenten vekker meg. Hun vasker ansiktet mitt og hjelper meg å ta på klærne jeg la frem i går. Når hun har løftet meg over i rullestolen, har vi akkurat tid til å gre håret og ta på sminke før vi haster av gårde for å rekke en forelesning på skolen.

Assistenten kjører bilen, og hjelper meg å ta notater og skrive på skolen. Assistenten skriver, jeg dikterer. Hun kan komme med innspill, men det er jeg som avgjør hva som passer. På vei til bilen møter jeg noen venner. Assistenten holder seg i bakgrunnen mens vi snakker. Deretter kjører vi hjem.

Akkurat denne assistenten er jeg også venn med på fritiden, og i bilen snakker vi om å dra på kino i helgen, før jeg skrur opp musikken. Hjemme hjelper assistenten meg å spise lunsj. Jeg får mat gjennom en slange rett inn i magen, og spisingen tar knappe ti minutter.

Mens jeg får mat, sender jeg eposter for noen av de fem frivillige organisasjonene jeg er medlem av. Så kommer bestevenninnen min Siri, og assistenten er med i samtalen vår hvis temaet interesserer henne. Siri har vært vant til at jeg har assistent helt siden første gang vi møttes, da vi bare var fire år. Etter en stund ber jeg assistenten gå og vaske badet, så jeg og Siri kan snakke privat.

Les også «25 under 25»: – Tusen takk, Herman Flesvig! Jeg skulle gjerne hatt en som Flesvig å se opp til da jeg selv var ung og trodde jeg aldri kunne bli noe fordi jeg har…

Jeg, Ida, våkner av den første alarmen. Klokka er 07:50 og jeg fomler meg fram til telefonen som en nyfødt kattunge. Jeg har ti minutter før assistenten står utenfor blokka. Jeg scroller meg nedover telefonen.

Og klokka 08:00 sender jeg assistenten en melding: «Kom inn.» Vi sier god morgen til hverandre, og hun får et smil av meg de dagene jeg ikke er morgentrøtt. Ofte beveger jeg meg over til rullestolen fra senga på egen hånd, men ofte ber jeg også om en ekstra hånd for å komme meg ut. Jeg peker på de klærne i skapet jeg skal ha på meg.

Assistenten hjelper meg med å ta på klærne. I dag, som så mange andre dager, vil jeg også ha middagsrester til frokost. Jeg ber assistenten om å sette på varmtvannet. Dette er en del av rutinene, dette med varmtvannet.

Det vet assistenten, hun vet at jeg elsker te. Og jeg vet at hun elsker kaffe. Når jeg spør henne om hun kan sette på vannkokeren, er det både fordi jeg vil ha te, og fordi jeg vet hun elsker kaffe. Etter at maten er svelget unna, går jeg inn på badet for å pusse tennene.

Mens jeg gjør dette, ber jeg assistenten om å sette opp PC og en ekstra skjerm. Jeg skal arbeide med masteroppgaven min denne dagen. Jeg dikterer, assistenten skriver på PCen. Med skjermen som er kobla til PCen, har jeg full oversikt.

Som demonstrert ovenfor er alle BPA-ordninger ulike. Det er vi, brukerne, som styrer våre egne ordninger. Vi bestemmer hvem som blir ansatt, og hva vi skal gjøre. Nesten uansett hvem du er, finnes det en BPA-stilling som passer deg.

Mange har BPA, og enda flere har behov for det. For tiden er det lav arbeidsledighet i Norge. I uke 3 lå arbeidsledigheten på 2,7%. Det er bra for samfunnet, men gjør det vanskelig for oss som har BPA å få relevante søkere.

En stor og ubehagelig konsekvens av dette kan man lese om i Handikapnytt. Stine Slettås Machlar er en av mange som for tiden får for få søkere.

Da hun strakk hånden ut til bydelen i håp om bistand, fikk hun tilbud om sykehjemsplass. Machlar vil i likhet med alle andre 30-åringer jobbe, henge med venner og være aktiv.

Vi er 3661 mennesker som er avhengige av assistenter for å leve likestilte og frie liv. Det fine med yrket er at det verken kreves utdanning eller erfaring for å bli ansatt som assistent. Det viktigste er god kjemi.

Arbeidet er i hjemmene til alle oss 3661, og arbeidsoppgavene kan omfatte alt mulig, fra å bistå med matlaging eller påkledning, eller til å holde ølglasset mens vi er på fest.

Alle våre BPA-er bidrar til at vi kan leve frie og likestilte liv, som alle andre. Ved å utføre oppgaver som assistent, er du med på å utføre en viktig oppgave for likestillingen og for samfunnet.