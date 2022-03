Kommentar

Alle skulle ned

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Selv en strålende kommunikator kan male seg inn i et hjørne. Men Hadia Tajiks avskjed som statsråd var først og fremst en søknad om fortsatt å få være Arbeiderpartiets mektigste kvinne.

At politikere aldri lærer sine egne fjellvettregler.

1. Tøm skittentøykurven. Før noen andre gjør jobben for deg. (Ditt eget skitne undertøy vil du helst håndtere selv)

2. Legg deg flat og beklag i tide. (Det er tilgivelse nok til alle).

Så enkelt. Og så vanskelig.

Nå er det ikke gitt at Hadia Tajik hadde overlevd som statsråd uansett hvor paddeflat og angrende hun hadde vært, men hun gjorde det ikke enkelt for seg.

Utspillet i VG fra LO-toppene Peggy Hessen Følsvik, Jørn Eggum og Mette Nord ble uansett et vendepunkt. Deres krav for å gjenvinne tillit var krystallklare. Tajik måtte dokumentere både boligutgifter og reell pendling. Det ble etter hvert åpenbart for alle at det kunne hun ikke, uansett hvor mange intervjuer og facebookposter hun lagde. Derfor måtte enten Tajik eller LO-toppene tape ansikt.

Noen i partiet har vært irritert på at LO opptrådte illojalt da de gikk ut i VG med kritikken av Tajik før sentralstyremøtet. Andre mener at «LO tør der andre tier». De mener fagbevegelsen påpeker det åpenbare: Arbeiderpartiet kan ikke leve med at det fester seg en forestilling om at det gjelder et sett regler for Ap-topper og helt andre regler for vanlige folk.

Særlig graverende er det for en statsråd som har ansvar for Nav. En etat som ikke ser med milde øyne på folk som «krysser av feil», «ikke husker» eller «bare var 23 år».

Det er også ulike meninger om hvorvidt Ap-leder Jonas Gahr Støre har håndtert dette godt nok. Han har naturlig nok hatt hodet sitt i langt større og viktigere saker denne uken. Han har stor tillit til Tajik, og det siste han ønsket var nok å se henne gå.

Nå er heller ikke Støres styrke resolutt håndtering av vanskelige personalsaker. Likevel må også han ha sett at denne saken var vanskelig for Tajik å komme ut av med æren i behold, og at den potensielt er skadelig for partiet.

Nå sier han at det var riktig av henne å trekke seg. Men kan han virkelig være fornøyd med å få denne saken uforberedt i fanget nå?

Det store spørsmålet nå er om hun berger som nestleder. Pressekonferansen der hun trakk seg som statsråd, viste at hun var alt annet enn en slagen politiker. Hun beklaget og var lei seg, uten å innrømme noen graverende feil. Hun trakk seg fordi hennes sak skygget for regjeringens viktige arbeid. Men først og fremst snakket hun om de politiske kampene med en glød som burde få hjertene til å banke på hele Youngstorget.

Samtidig vet hun at statsråder kommer og går. Nestledere består. Nesten. Nå gjenstår det å vinne den viktigste kampen.

Selv om saken er annerledes, måtte Sylvi Listhaug trekke seg på et ydmykende vis som justisminister. Det tok ikke så lang tid før hun dukket opp igjen, som folkehelseminister. Nå er hun partileder i Frp.

I et så sentralstyrt parti, ligger mye makt i partiorganisasjonen. En så dyktig og erfaren politiker som Tajik vil lett bygge opp tillit og en viktig plattform på Stortinget. Ikke går det så bra med regjeringen heller i øyeblikket, selv om Tajik rett nok har vært en av regjeringens stjerner og sterkeste kort. Som 1. nestleder i Arbeiderpartiet vil hun fortsatt være partiets mektigste kvinne.

Kommentaren fortsetter etter videoen fra Støres pressekonferanse:

Hvis hun får.

Det ene handler om partiet vil ha forståelse for at hun må gå som statsråd, men likevel kan fortsette som nestleder. Det er uansett en krevende kommunikasjonsøvelse.

Det andre handler om hvor mange politiske venner og uvenner Tajik har. Selv om mange kvier seg for å si noe høyt, er det fortsatt dype sår i partiet etter Giske-saken. I Trøndelag har hun mange kritikere, men knapt noen tør å ytre seg av frykt for at dette skal se ut som en «takk for sist». Det er likevel ikke tilfeldig at den første som har ytret at Tajik også bør gå som nestleder, er Nord-Trøndelags May Britt Lagesen.

Et spenningsmoment de neste timene og dagene er hvor mange som følger Lagesens tanker. Utsettes nestlederspørsmålet til partiets neste landsmøte, vil tiden jobbe for Tajik. I politikken er halvannet år en evighet. Det er bare å spørre henne hvordan den siste halvannen uken har vært.

Hadia Tajik trakk seg som statsråd, men for henne gjenstår det å vinne den viktigste kampen.

At Jonas Gahr Støre også freder Tajik som nestleder, er dristig. Han har full kontroll over hvem som skal være partiets statsråder, men det er partiets medlemmer som til syvende og sist bestemmer hvem som skal være partiets fremste tillitsvalgte.

Da VG-journalistene Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgaard skrev boken om det interne oppgjøret i Ap etter valgnederlaget i 2017 og metoo, brukte de den smått geniale tittelen «Alle skal ned». Støre har mildt sagt vært gjennom mange tunge år. Det gikk som det gikk med Trond Giske som nestleder og kronprins.

Spørsmålet nå er hvor langt ned Hadia Tajik skal.

