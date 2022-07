Kommentar

Grunn til bekymring – ikke til panikk

Shazia Majid

PRISGALOPP: Prisene på basisvarer som mat, drivstoff og strøm har steget kraftig i Norge. Det står verre til i USA, som nå er i teknisk resesjon.

USAs økonomi er i resesjon. Europa sliter, det samme gjør Kina. Norge kan følge etter i månedene fremover.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Torsdag denne uken ble det kjent at USAs økonomi er i resesjon. I alle fall ifølge den enkle definisjonen på begrepet.

Som sier at et lands økonomi er i resesjon, når bruttonasjonalproduktet (BNP) går ned to kvartaler på rad. Det har det nå gjort i USA.

Resesjon betyr økonomiske nedgangstider. Det vil si at et lands økonomi krymper, fremfor å vokse. Ikke bare går butikken dårligere, den går i minus.

Samtidig som tallene viser resesjon har den amerikanske sentralbanken satt opp styringsrenten med hele 0,75 prosentpoeng. Nå er renten på et «nøytralt» nivå, ifølge eksperter. Det betyr at den ikke lenger stimulerer økonomien, altså smører hjulene til å gå fortere.

Prisgaloppen

Men de som må betale betydelig mer i rentekostnader vil neppe oppfatte den kraftige renteoppgangen som «nøytral». De sliter allerede med svindyr mat og drivstoff.

Denne prisgaloppen - inflasjonen - i USA er på svimlende 9,1 prosent. Den har ikke vært høyere på 40 år. Det betyr at stadig flere amerikanere ikke klarer å leve av lønningene sine.

Det er likevel ikke full panikk over dammen. Og det skyldes en fortsatt lav arbeidsledighet. Når folk begynner å miste jobbene sine, da er det krise. Nå lyser varsellampene gult, fremfor rødt.

Men, om ikke energikrisen, matkrisen og Ukraina-krigen lar seg løse i nærmeste fremtid – er en alvorlig økonomisk tilbakegang vanskelig å unngå.

Det som skjer i USA, forblir ikke i USA. Det har globale innvirkninger. Norge er direkte påvirket av de mange globale krisene som herjer samtidig.

Her hjemme ser vi det samme som i USA – skyhøy priser, raske og betydelige rentehevinger – og strømkrise. Når det ikke står så ille til her hjemme som i USA, eller Europa hvor inflasjonen er på 8,9 prosent, skyldes det i stor grad oljemilliardene.

Oljesmurt økonomi

Det er i Norge myndighetene har råd til å betale store deler av strømregningen for private husholdninger, til en prislapp på cirka 22 milliarder kroner. Det er her bedriftene får korona-støtte verdt 14 milliarder kroner.

Når staten tar noe av støyten for økonomiske konsekvenser av naturkatastrofer som coronapandemien og menneskeskapte kriser som Ukraina-krigen – får vanlige folk mer penger mellom hendene. Sammenlignet med borgere i de fleste andre land. Dette er penger som holder forbruket oppe – og de berømte hjulene i gang.

En eventuell resesjon i norsk økonomi er dermed forskjøvet i tid. Arbeidsledigheten har ikke vært lavere siden 2008, viser helt ferske tall.

Og om en tilbakegang skulle komme, blir den etter alt å dømme mildere enn i andre sammenlignbare land. Det så vi ved finanskrisen i 2008 og 2009. Der den var et jordskjelv andre steder, var den en dump i veien for Norge.

Brutal vending

Det er derfor neppe grunn til panikk her hjemme – men det er like fullt grunn til bekymring. Særlig for de som allerede sliter økonomisk. For Norges del utgjør det hundretusenvis av mennesker.

Ikke alle klarer omstillingen.

Det vi nå ser er muligens en av de største økonomiske u-svingen vi har sett i nyere tid. Grafene er snudd brått og brutalt.

For det er ikke mange måneder siden styringsrenten var null. Og folk som hadde sittet corona-fast i sine hjem i månedsvis, ble bedt om å feire at pandemien var over. Ved å gå ut og bruke penger.

Nå var det tid for å ta den ølen, gå på teater, spise biffen på restaurant, rett og slett øke forbruket og begynne å reise igjen.

Mange gjorde slik de fikk beskjed om. Alle piler pekte oppover – røde tall ble grønne. Ledigheten sank til rekordlave nivåer. Ordrebøkene ble fylt til randen og maskineriet dampet i vei.

Knapt noen husket avgrunnen vi tittet inn i i 2020, da Norge AS ble mer eller mindre stengt på dagen. Og Norge, i likhet med de fleste andre land, gikk i resesjon. Faktisk opplevde vi historiens største fall i fastlandsøkonomien.

Men det varte kort. Allerede i 2021 var vi tilbake der vi skulle være.

Tjener på krisene

Men det gikk altfor fort. Etterspørselen var større enn tilbudet. Da går gjerne prisene opp. Da får vi inflasjon. Og da starter den onde sirkelen.

En av ettervirkningene av pandemien var mangel på råvarer, mangel på arbeidskraft og skyhøye transportkostnader. Fra å få rekordmange arbeidsledige under pandemien, hadde vi kommet i en situasjon hvor arbeidsgivere i enkelte bransjer skrek etter arbeidskraft.

På toppen av dette kommer Ukraina-krigen og ekstremværet som blant annet har påvirket produksjonen og tilgangen til mat.

Det er denne «perfekte stormen» av globale kriser som har ført verden i det uføret vi er i i dag.

Men så er Norge i den absurde situasjon at vi håver inn ufattelige summer på disse krisene.

Denne uken leverte Equinor et rekordresultat på 174 milliarder kroner for andre kvartal. De betaler ut nærmere 20 milliarder kroner i utbytte til sine eiere – den desidert største av dem er oss. Staten Norge.

Det er beregnet at statskassen kommer til å få inn svimlende 700 milliarder kroner i oljeskatt. Det har aldri kommet inn så mye penger på ett år.

Vi er forskånet

Norge vasser i oljepenger. Derfor er det vanskelig å forstå at renten må opp og folket må bes om å stramme inn på forbruket for å få ned prisene.

Det er vanskelig å forstå at det er noe å bekymre seg for overhodet.

Men dess mer penger staten sprøyter inn i økonomien, jo høyere blir prisene. Om prisveksten forblir høy, må lønningene økes. Øker lønningene minskes inntjeningen for bedriftene. Som i tillegg må hanske med skyhøye strømkostnader og skyhøye transportkostnader.

Går bedriftene under, mister folk jobbene og vi havner i resesjon.

Akkurat nå gjelder det derfor å holde tungen rett i munn. USA, Europa og Kina balanserer på et knivsegg. Mens fattige land står på randen.

Norge er heldigere. Oljepengene gir oss flere verktøy i kassen. Det vil ikke skåne oss for alt som kan komme vår vei. Men det vil skåne oss for det verste.